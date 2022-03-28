Укр

Подняли радиоактивную пыль и дышат ею: россияне приехали на ЧАЭС через "рыжий лес" без средств защиты

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Чернобыльская АЭС Новость обновлена 28 марта 2022, 21:46
Чернобыльская АЭС

Россияне, которые захватили ЧАЭС, могли получить внутреннее облучение

Российские военные, которые в начале военного вторжения захватили территорию ЧАЭС, прибыли туда через "рыжий лес" без всяких средств защиты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления двух сотрудников станции.

По их словам, ни солдаты, ни их техника не обладали никакими средствами защиты от радиации, а во время движения, они подняли большой столб пыли.

Один из мужчин назвал подобную затею "самоубийственной", поскольку вдыхание токсично пыли могло привести ко внутреннему облучению.

"Конвой поднял большой столб пыли. Многие датчики радиационной безопасности показали повышение уровня", — рассказал один из сотрудников станции, который находился на ЧАЭС в день, когда туда прибыли российские войска.

Рыжий лес получил свое название после катастрофы 1986 года. Тогда после взрыва на Чернобыльской АЭС сосны на десятках квадратных километров окрасились в красный цвет из-за поглощенной радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло 25 февраля, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС достигал 9,46 микрозиверта в час, но оставался "в пределах рабочего диапазона" и не представлял угрозы для жителей окружающих населенных пунктов.

О повышении уровня радиации в зоне отчуждения 25 февраля также сообщали и в Государственной инспекции по ядерному регулированию. 27 февраля там добавили, что возле хранилища радиоактивных отходов поглощенная радиация была в семь раз выше нормы, а после этого доступ к системе мониторинга был утрачен.

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#Украина #Россия #ЧАЭС #Чернобыль
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