Рус

Міноборони рф про Київський та Чернігівський напрямки: "Завдання виконані"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
Українська армія розбила російську колону техніки Новина оновлена 30 березня 2022, 18:17
Українська армія розбила російську колону техніки

У середу, 30 березня, на 35-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Росії відзвітували про виконання всіх "основних завдань" на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомили у міноборони рф.

"Всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямах виконані. На цих напрямках відбувається планове перегрупування військ. На першому етапі операції планувалося змусити противника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі досягнуті", — заявили в Міноборони росії.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
роcійська армія
Україна
росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
роcійська армія
росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Мединський
У путіна озвучили реакцію на мирні пропозиції України
Дата публікації
Категорія
Зустріч Зеленського та путіна: в ОП зробили оптимістичну заяву
Зустріч Зеленського та путіна: в ОП зробили оптимістичну заяву
Дата публікації
Категорія
Українські захисники продовжують вибивати росіян з нашої землі
Під Харковом розгромлені штаби російської армії: полонених десятки (відео)
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України