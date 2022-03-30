Міноборони рф про Київський та Чернігівський напрямки: "Завдання виконані"

У середу, 30 березня, на 35-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Росії відзвітували про виконання всіх "основних завдань" на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомили у міноборони рф.

"Всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямах виконані. На цих напрямках відбувається планове перегрупування військ. На першому етапі операції планувалося змусити противника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі досягнуті", — заявили в Міноборони росії.

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