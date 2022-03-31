Оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, но забрали пленных нацгвардейцев: подробности

На территории Чернобыльской АЭС посторонних не осталось

Российские оккупационные силы, которые находились на территории ЧАЭС со дня начала вторжения, полностью освободили электростанцию.

Об этом проинформировала пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Фейсбук.

"В настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится", — говорится в сообщении.

Тем временем в пресс-службе Энергоатома сообщили, что отступившие россияне также забрали с собой удерживаемых в плену военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщалось ранее, 31 марта оккупанты на ЧАЭС заставили персонал подписать "акт приема передачи" территории АЭС, сославшись на то, что они там находились в качестве "охранников".

О том, что россия начала выводить свои войска из зоны отчуждения стало известно 30 марта, хотя точно не известно, что именно вынудило их оттуда уйти. Российское командование накануне отчиталось, что якобы "выполнило" свои задачи на направлении Киева и Чернигова, а потому сворачивает боевые действия в областях.

Впрочем, не исключено, что солдаты в зоне отчуждения могли подхватить лучевую болезнь, поскольку прибыли на ЧАЭС через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты. Об этом также может свидетельствовать то, что многих из них доставили в белорусский Гомель в центр радиационной медицины.