Укр

Оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, но забрали пленных нацгвардейцев: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
191
ЧАЭС Новость обновлена 31 марта 2022, 23:12
ЧАЭС

На территории Чернобыльской АЭС посторонних не осталось

Российские оккупационные силы, которые находились на территории ЧАЭС со дня начала вторжения, полностью освободили электростанцию.

Об этом проинформировала пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Фейсбук.

"В настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится", — говорится в сообщении.

Тем временем в пресс-службе Энергоатома сообщили, что отступившие россияне также забрали с собой удерживаемых в плену военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщалось ранее, 31 марта оккупанты на ЧАЭС заставили персонал подписать "акт приема передачи" территории АЭС, сославшись на то, что они там находились в качестве "охранников".

О том, что россия начала выводить свои войска из зоны отчуждения стало известно 30 марта, хотя точно не известно, что именно вынудило их оттуда уйти. Российское командование накануне отчиталось, что якобы "выполнило" свои задачи на направлении Киева и Чернигова, а потому сворачивает боевые действия в областях.

Впрочем, не исключено, что солдаты в зоне отчуждения могли подхватить лучевую болезнь, поскольку прибыли на ЧАЭС через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты. Об этом также может свидетельствовать то, что многих из них доставили в белорусский Гомель в центр радиационной медицины.

Теги:
#Украина #Россия #ЧАЭС #Чернобыль
ЧАЭС
Украина
Оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, но забрали пленных нацгвардейцев: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ЧАЭС
Оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, но забрали пленных нацгвардейцев: подробности
Дата публикации
Категория
"Газпром" может потерять "дочку" в Германии
В Германии хотят нанести сокрушительный удар по "Газпрому" и "Роснефти": детали
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
Украинская армия освобождает Херсонщину: россияне выбиты из 11 населенных пунктов
Дата публикации
Категория
Великобритания поддерживает ВСУ
Великобритания предоставит Украине еще больше летального вооружения: подробности
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев