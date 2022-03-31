Укр

Россияне отступили от Чернобыльской АЭС и придумали "оригинальное" объяснение захвату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чернобыльская АЭС Новость обновлена 31 марта 2022, 19:06
Чернобыльская АЭС

Россияне заявили, что якобы "охраняли" ЧАЭС все это время.

Российские захватчики на 36-й день войны в Украине заявили о намерениях покинуть Чернобыльскую АЭС и даже подписали "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС". Вероятно, такое решение оккупанты приняли из-за облучения, которое получили на станции.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

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В документе, который создали оккупанты, говорится, что "претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск государственной гвардии российской федерации нет". Россияне, очевидно, вынудили сотрудников станции его подписать.

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких упреков", — прокомментировали в "Энергоатоме".

Акт, который составили россияне, якобы об "охране" ЧАЭС
Акт, который составили россияне, якобы об "охране" ЧАЭС

Стоит отметить, что за несколько часов до этого "Энергоатом" сообщил, что российские солдаты, захватившие ЧАЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.

"Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. На данный момент на станции еще остается небольшое количество рашистов. Также есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных рф, которые осаждали город Славутич", — отметила пресс-служба атомной компании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию 24 февраля. Оккупанты продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль возможных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения. МАГАТЭ 25 февраля сообщило, что уровень радиации на ЧАЭС достиг 9,46 микрозиверта/час. В Госинспекции по ядерному регулированию 25 февраля также заявили о повышении уровня радиации в зоне отчуждения. Уже 27 февраля там добавили, что у хранилища радиоактивных отходов поглощенная радиация была в семь раз выше нормы. А 9 марта в результате вражеских обстрелов ЧАЭС осталась без электроснабжения — свет подали через 2 дня благодаря усилиям украинских энергетиков.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Чернобыльская АЭС #Армия РФ #Оккупанты
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