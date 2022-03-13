Укр

Украина спасла мир от серьезных проблем на Чернобыльской АЭС

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чернобыльская АЭС Новость обновлена 13 марта 2022, 18:54
Чернобыльская АЭС

Украинские электрики предотвратили испарение радиоактивных веществ на ЧАЭС.

На Чернобыльской атомной электростанции, где в результате обстрела оккупантов была отключена электроэнергия, силами специалистов украинского "Укрэнерго" удалось восстановить электричество и подключить к нему станцию и город Славутич.

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил "Энергоатом".

Отмечается, что специалистам "Укрэнерго" удалось отремонтировать линию 330 кВ Лесная — ЧАЭС и возобновить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции и в городе Славутич.

Электроэнергии на ЧАЭС не было с 9 марта — отремонтировать линию в тот день было невозможно, ведь российские оккупанты с захваченной станции обстреливали украинские позиции. В "Энергоатоме" в тот день сообщили, что отключение света чревато серьезной катастрофой — все дело в том, что в хранилище отработанного ядерного топлива все еще хранится около 20 тысяч топливных сборок, которые нужно охлаждать. Без электричества это стало невозможно, ведь наносы на станции не работали.

Без охлаждения существовал серьезный риск того, что температура в бассейнах бы поднялась и мог начаться процесс испарения — в окружающую среду могли проникнуть радиоактивные вещества, а облако с ними могло отнести как на Европу и Украину, так и на россию с Беларусью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.

Теги:
#Украина #Россия #Электроэнергия #Война #Чернобыльская АЭС
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