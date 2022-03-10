Укр

Оккупанты совершили новую подлость в районе АЭС

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Запорожская АЭС Новость обновлена 10 марта 2022, 17:16
Запорожская АЭС

Российские террористы заминировали побережье Каховского водохранилища

Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.

Об этом сообщает канал "Енергоатом".

Напомним, что ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с АЭС ухудшилась после того, как российские войска начали наступление на Энергодар, а затем открыли прицельный огонь по станции. Во время обстрелов 4 марта было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Там вспыхнул пожар. Эксперты заявили, что в случае взрыва на ЗАЭС ударная волна может достичь российского Урала.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

В МАГАТЭ пообещали отправить проверку на украинские АЭС, в частности, они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов. Недавно стало известно, что Международное агентство по атомной энергии перестало получать данные с ЗАЭС.

Теги:
#АЭС #Запорожская АЭС #Энергодар #Каховское водохранилище #Оккупанты
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