Вчені пояснили, що чекає на росіян після виходу з Чорнобиля: почнеться все зі слабкості та нудоти

На окупантів чекають великі проблеми зі здоров’ям.

Російські окупанти, які без захисту перебували в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, заробили як мінімум другий ступінь променевої хвороби. Навіть ті, хто виживе після цього, наслідки терпітимуть не менше, ніж ліквідатори 80-х.

Російських окупантів, які перебували у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, з кінця березня почали звозити до Гомельської лікарні, яка спеціалізується на променевих хворобах. За даними білоруських ЗМІ, один росіянин уже помер від променевої хвороби. Ще 26 окупантів перебувають у важкому стані, йдеться у сюжеті ТСН.

У міноборони росії цю інформацію спростували.

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"Вони страждатимуть, сильно страждатимуть. Взагалі променева хвороба йде по наростанню. Виявляється слабкість, головний біль, нудота, блювання, і може бути така ситуація, рідке випорожнення, пронос, порушується імунітет", — розповідає академік Ігнат Матасар, який займається вивченням впливу радіації на організм людини.

Вчений зазначає, що якщо російські військові протягом місяця рили окопи в Рудому лісі або просто навіть стояли поряд з ним, на них чекають великі проблеми зі здоров’ям. Як мінімум другий рівень променевої хвороби вони заробили.

За словами Матасара, у них було вражено всі органи та системи організму. Насамперед це кровоносна система, це утворення крові, це безумовно слизові оболонки, це були порушення статевої функції. Молоді люди можуть втратити здатність розмножуватися.

У свою чергу кандидат біологічних наук Олена Бурдо додає, що відсутність будь-якого інстинкту самозбереження у росіян у зоні відчуження важко пояснити логікою.

"Відбулася ситуація, яка характеризує ставлення країни до населення. Виходячи з історичного досвіду, росія дуже любила робити досвіди на своїх громадянах, це можна вважати певним експериментом, який вони здійснили", — зазначає Бурдо.

Голова агенції з управління зоною відчуження Євген Кромаренко нагадав, що Зона відчуження – небезпечна. Весь персонал, який працює на цій території, дотримується чітких правил поведінки. У свою чергу, росіяни їх ігнорували і, незважаючи на застереження, побудували кілька блок-постів.

Вчені відзначають, що якщо знаходиться на цій земельній ділянці, то можна отримати річну дозу опромінення. Однак якщо починати збільшувати фізичну активність, інтенсивніше вдихати, робити якусь діяльність, створювати пил, збільшення радіаційного фону зростає в рази.

Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію 24 лютого. А 9 березня внаслідок ворожого обстрілу ЧАЕС залишилася без електропостачання — світло подали через 2 дні завдяки зусиллям українських енергетиків.

Крім того, російські окупанти підпалювали сухостій у зоні відчуження навколо ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення.

31 березня військові вирішили залишити Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Залишаючи об’єкт, окупанти влаштували масове мародерство, крадучи цінні речі та техніку. У самому місті Чорнобиль росіяни вивезли з готелю сервізи, вилки, ложки та тарілки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російських окупантів, які залишили Чорнобильську зону, лікують у Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини та розмістили їх там як "поранених".