Ученые объяснили, что ждет россиян после выхода из Чернобыля: начнется все со слабости и тошноты

Оккупантов ждут большие проблемы со здоровьем.

Российские оккупанты, которые без защиты находились в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, заработали как минимум вторую степень лучевой болезни. Даже те, кто выживут после этого, последствия будут терпеть не меньше, чем ликвидаторы 80-х.

Российских оккупантов, находившихся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, с конца марта начали свозить в Гомельскую больницу, которая специализируется на лучевых болезнях. По данным белорусских СМИ, один россиянин уже умер от лучевой болезни. Еще 26 оккупантов находятся в тяжелом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

В минобороны россии эту информацию опровергли.

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"Они будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь идет по нарастанию. Проявляется слабость, головная боль, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация, жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", — рассказывает академик Игнат Матасар, который занимается изучением воздействия радиации на организм человека.

Ученный отмечает, что если российские военные в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу или просто даже стояли рядом с ним, их ждут большие проблемы со здоровьем. Как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

По словам Матасара, у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это были нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться.

В свою очередь, кандидат биологических наук Елена Бурдо добавляет, что отсутствие какого-либо инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой.

"Произошла ситуация, которая характеризует отношение страны к населению. Исходя из исторического опыта, россия очень любила делать опыты на своих гражданах, это можно считать неким определенным экспериментом, который они осуществили", — отмечает Бурдо.

Глава агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Кромаренко напомнил, что Зона отчуждения – опасна. Весь персонал, работающий на этой территории, придерживается четких правил поведения. В свою очередь россияне их игнорировали и, несмотря на оговорки, построили несколько блок-постов.

Ученные отмечают, что если находится на этом земельном участке, то можно получить годовую дозу облучения. Однако если начинать увеличивать физическую активность, интенсивнее вдыхать, делать какую-то деятельность, создавать пыль, то увеличение радиационного фона растет в разы.

Напомним, российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию 24 февраля. А 9 марта в результате вражеских обстрелов ЧАЭС осталась без электроснабжения — свет подали через 2 дня благодаря усилиям украинских энергетиков.

Кроме того, российские оккупанты поджигали сухостой в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, из-за чего повысился уровень радиационного загрязнения.

31 марта, военные решили покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Покидая объект, оккупанты устроили массовое мародерство, воруя ценные вещи и технику. В самом городе Чернобыль россияне вывезли из гостиницы сервизы, вилки, ложки и тарелки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российских оккупантов, покинувших Чернобыльскую зону, лечат в Гомельском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека и разместили их там как "раненых".