Украли даже ложки и тарелки: россияне перед уходом с ЧАЭС занялись мародерством

Оккупанты даже на ЧАЭС занялись своим любимым делом.

Российские войска в четверг 31 марта покинули территорию Чернобыльской АЭС, но перед уходом они стащили все, что плохо лежало.

Об этом рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, передает ТСН.

Он напомнил, что перед своим уходом оккупанты заставили персонал подписать акт приема-передачи территории ЧАЭС, а в случае отказа угрожали забрать сотрудников с собой в Беларусь.

После того как документ был подписан, россияне занялись мародерством и начали увозить с собой любые более-менее ценные вещи, включая компьютерную технику, кофеварки и несколько контейнеров с имуществом.

На станции остаются еще 59 сотрудников, однако они боятся покидать пределы ЧАЭС, поскольку там могут оставаться взрывоопасные предметы.

В самом Чернобыле есть отель, но и он был ограблен оккупантами. Они забрали с собой сервизы, вилки и ложки и даже тарелки. Остались ли российские войска в городе пока неизвестно.

При этом Крамаренко отметил, что существенных повреждений инфраструктура АЭС выявлено не было, однако надо провести проверку, чтобы убедиться в этом наверняка.

Как сообщалось ранее, территория Чернобыльской АЭС была захвачена в первый день начала вторжения. А 30 марта стало известно, что россияне начали выводить войска оттуда.

По данным сотрудников ЧАЭС, оккупанты прибыли к станции через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты, а потому позже начали появляться сообщения, что многих из них доставили в Гомель в центр радиационной медицины.