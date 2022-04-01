Будут пить чай и "светиться" от радости: оккупанты получили облучение на ЧАЭС, но радуются, что награбили посуды

Российские военные получили мощную дозу радиации, но радуются, что им удалось вывезти награбленное.

Российским оккупантам, которые рыли окопы в "рыжем лесу" в Чернобыльской зоне, подверглись мощному радиоактивному облучению.

"Рыжий лес", где находились российские войска — это десятки тысяч гектаров, которые испытали мощное радиоактивное загрязнение в результате аварии на ЧАЭС. Эта зона закрыта для всех, кто там не работает и не имеет специального разрешения, она считается настолько загрязненной, что туда не пускают даже работников атомной станции.

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Мало того, что оккупанты проехались по этой территории тяжелой техникой, так они еще и вырыли окопы в "рыжем лесу".

Осуществляя там "земельные работы", оккупационные войска получили не только мощное гамма-облучение, но еще и поражение альфа- и бета-частицами, которые наносят наибольший ущерб". Такие действия можно приравнять к самоубийству.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина российских военных: "Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".

Справка. Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, таким образом лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально.

31 марта, военные решили покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Информацию подтвердили в "Энергоатоме". Покидая объект, оккупанты устроили массовое мародерство, воруя ценные вещи и технику. В самом городе Чернобыль россияне вывезли из гостиницы сервизы, вилки, ложки и тарелки.

В перехваченном СБУ разговоре с родными, российские солдаты радуются, что им удалось вывезти награбленное из Чернобыльской АЭС.

В сети уже отреагировали на такие действия и отметили, что родные будут "светиться от таких подарочков". Также предложили оккупантам побывать еще и в Чернобаевке:

"Интересно, кто их туда послал? Неужели сами солдаты не знали о радиации? Думали, что Чернобыль шутка какая то?"

"Мнє сказали, что скора заберут в Бєларусь, уже свечусь от радости"

"Ну они ещё с родственниками поделятся"

"Россияне должны делать все поочередно. Сначала доставить технику в Чернобыевку, потом выполнить окоп в Чернобыль и потом ехать домой"

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию 24 февраля. А 9 марта в результате вражеских обстрелов ЧАЭС осталась без электроснабжения — свет подали через 2 дня благодаря усилиям украинских энергетиков.

Кроме того, российские оккупанты поджигали сухостой в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, из-за чего повысился уровень радиационного загрязнения.