Будуть пити чай і "світитися" від радості: окупанти отримали опромінення на ЧАЕС, але радіють, що награбували посуд

Російські військові отримали потужну дозу радіації, але тішаться, що їм вдалося вивезти награбоване.

Російським окупантам, які рили окопи в "рудому лісі" в Чорнобильській зоні, зазнали потужного радіоактивного опромінення.

"Рудий ліс", де знаходилися російські війська — це десятки тисяч гектарів, які зазнали потужного радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Ця зона закрита для всіх, хто там не працює і не має спеціального дозволу, вважається настільки забрудненою, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

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Мало того, що окупанти проїхалися цією територією важкою технікою, так вони ще й викопали окопи в "рудому лісі".

Здійснюючи там "земельні роботи", окупаційні війська отримали не тільки потужне гамма-опромінення, але ще й вразилися альфа- та бета-частинками, які завдають найбільшої шкоди.. Такі дії можна прирівняти до самогубства.

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук запропонувала висунути на Премію Дарвіна російських військових: "Вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм пояснюватимуть лікарі у спеціальних захисних костюмах".

Довідка. Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, що присуджується особам, які безглуздо загинули або втратили здатність мати дітей, таким чином втратили можливість зробити свій внесок у генофонд людства. Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та оригінально.

31 березня військові вирішили залишити Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Інформацію підтвердили в "Енергоатомі". Залишаючи об’єкт, окупанти влаштували масове мародерство, крадучи цінні речі та техніку. У самому місті Чорнобиль росіяни вивезли з готелю сервізи, вилки, ложки та тарілки.

У перехопленій СБУ розмові з рідними російські солдати радіють, що їм вдалося вивезти награбоване з Чорнобильської АЕС.

У мережі вже відреагували на такі дії та зазначили, що рідні будуть "світитись від таких подарунків". Також запропонували окупантам побувати ще й у Чорнобаївці:

"Цікаво, хто їх туди послав? Невже самі солдати не знали про радіацію? Думали, що Чорнобиль жарт якийсь?"

"Мені сказали, що скоро заберуть до Білорусі, вже свічусь від радості"

"Ну вони ще з родичами поділяться"

"Росіяни повинні робити все по черзі. Спочатку доставити техніку до Чорнобиївки, потім виконати окоп в Чорнобилі і потім їхати додому"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію 24 лютого. А 9 березня внаслідок ворожого обстрілу ЧАЕС залишилася без електропостачання — світло подали через 2 дні завдяки зусиллям українських енергетиків.

Крім того, російські окупанти підпалювали сухостій у зоні відчуження навколо ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення.