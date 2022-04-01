Укр

В Беларуси нашли зараженных радиацией российских военных, — Генштаб ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне получили серьезную дозу облучения на ЧАЭС Новость обновлена 01 апреля 2022, 21:16
Россияне получили серьезную дозу облучения на ЧАЭС

Их лечат как "раненых".

Российских оккупантов, днем ранее покинувших Чернобыльскую зону, лечат в Гомельском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Единственный нюанс в том, что разместили их там как "раненых".

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что оккупанты получили значительные дозы радиационного облучения во время пребывания на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения.

"По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы раненые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", — сообщили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию 24 февраля. А 9 марта в результате вражеских обстрелов ЧАЭС осталась без электроснабжения — свет подали через 2 дня благодаря усилиям украинских энергетиков. За время своего пребывания там россияне прибегали не только к обстрелам атомного объекта, но и поджигали сухость в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, из-за чего повысился уровень радиационного загрязнения. Напоследок оккупанты додумались проехаться "рыжим лесом" без средств защиты от радиации и подняли тем самым столб радиационной пыли, а также копали в том же лесу окопы.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #ЧАЭС #Война #Оккупанты
Россияне получили серьезную дозу облучения на ЧАЭС
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