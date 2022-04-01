Вкрали навіть ложки та тарілки: росіяни перед відходом із ЧАЕС зайнялися мародерством

Окупанти навіть на ЧАЕС зайнялися своєю улюбленою справою.

Російські війська у четвер 31 березня залишили територію Чорнобильської АЕС, але перед відходом вони стягли все, що погано лежало.

Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, повідомляє ТСН.

Він нагадав, що перед своїм відходом окупанти змусили персонал підписати акт прийняття-передання території ЧАЕС, а у разі відмови погрожували забрати співробітників із собою до Білорусі.

Після того, як документ був підписаний, росіяни зайнялися мародерством і почали вивозити з собою будь-які цінні речі, включаючи комп’ютерну техніку, кавоварки та кілька контейнерів з майном.

На станції залишаються ще 59 співробітників, проте вони бояться залишати межі ЧАЕС, оскільки там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

У самому Чорнобилі є готель, але він також був пограбований окупантами. Вони забрали із собою сервізи, виделки та ложки і навіть тарілки. Чи залишилися російські війська у місті наразі невідомо.

При цьому Крамаренко зазначив, що суттєвих пошкоджень інфраструктури АЕС виявлено не було, проте треба провести перевірку, щоб переконатись у цьому напевно.

Як повідомлялося раніше, територію Чорнобильської АЕС було захоплено в перший день початку вторгнення. А 30 березня стало відомо, що росіяни почали виводити звідти війська.

За даними співробітників ЧАЕС, окупанти прибули до станції через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту, а тому пізніше почали з’являтися повідомлення, що багатьох із них доставили до Гомеля до центру радіаційної медицини.