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Солдати рф "насвинячили" в самому смертельному місці Чорнобиля (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Рудий ліс у Чорнобилі Новина оновлена 07 квітня 2022, 12:00
Рудий ліс у Чорнобилі

Окупанти отримали дуже велику дозу опромінення, що неодмінно позначиться на їх доров'ї

У мережі показали наслідки перебування російських солдатів у найбільш забрудненій радіацією зоні Чорнобиля — у Рудому лісі.

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Генеральний штаб Збройних сил України у середу, 7 квітня, оприлюднив відеозапис, який підтверджує попередні припущення про те, що окупанти, які тривалий час знаходилися на території Чорнобильської зони відчуження, робили окопи неподалік Рудого лісу.

На кадрах відео, знятого з дрону, чітко видно болотисту місцевість із викопаними окопами, які заповнені водою, на відстані приблизно семи кілометрів на захід від Чорнобильської АЕС. Це місце розташоване в безпосередній близькості від Рудого лісу, який під час аварії на ЧАЕС прийняв перший потужний радіоактивний удар.

Відео від Генштабу ЗСУ

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі підтвердив і український волонтер, керівник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, оприлюднивши відео, зняте у Рудому лісі.

"Рудий ліс. Окопи окупантів в забрудненій землі, на яку насипали додатковий шар, щоб менше фонила. Цей шар розрито. Фон там сильно підвищений. Недостатньо щоб променева хвороба розвинулась швидко. Але достатньо щоб сильно вплинути на тривалість життя. Вони там працювали, спали і їли. Світлі, як колись скажуть, були люди", — йдеться в тексті публікації волонтера.

Рудий ліс після відвідування росіян

Варто відзначити, що на території Рудого лісу рівень радіації сягає близько 100 мілірентгенів на годину, при цьому безпечний рівень радіації для людського організму — не більше 50 мікрорентгенів на годину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові, які 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС, за добу у Рудому лісі могли отримати річну дозу опромінення. Зараз вони становлять серйозну небезпеку для тих, хто перебуває поруч з ними.

Теги:
#Україна #ЧАЕС #Російські солдати #Рудий ліс
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