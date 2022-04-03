"Становлять загрозу для людей": есперт розповів, яку дозу радіації окупанти отримали на ЧАЕС

Очевидно, що російське командування жодних інструктажів зі своїми солдатами не проводило.

Російські окупанти, які 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС, за добу у Рудому лісі могли отримати річну дозу опромінення. Зараз вони становлять серйозну небезпеку для тих, хто перебуває поруч з ними.

Як передає "Енергоатом", про це заявив голова Держагентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгеній Крамаренко.

За його словами, річну дозу опромінення росіяни могли отримати через те, що рили окопи у Рудому лісі, де за 30 років після Чорнобильської катастрофи радіонукліди опустилися на 30-40 сантиметрів під землю.

"В найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів – так званому Рудому лісі – фон такий, що людина, яка не рухаючись проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо ж іще й рити ґрунт, то опромінення збільшується у рази", – пояснив Крамаренко.

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Голова ДАЗВ не виключає, що командувачі росіян жодного інструктажу перед відряджанням солдатів на ЧАЕС не проводили, а дозиметри їм видали — 50-60-х років минулого століття, і вони взагалі не працювали.

Варто зазначити, що у Чорнобилі осів штаб з 1000 росіян, але транзитом Зоною пройшли близько 10 тисяч техніки ворогів. Яку дозу опромінення вони отримали — належить встановити лікарям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 березня окупанти на ЧАЕС змусили персонал підписати "акт приймання передачі" території АЕС, пославшись на те, що вони там знаходилися як "охоронці". І почали відводити свої війська з Зони відчуження.

Не виключено, що солдати за місяць перебування у Зоні могли підхопити променеву хворобу, оскільки прибули на ЧАЕС через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту. Про це також може свідчити те, що багатьох із них доставили до білоруського Гомеля до центру радіаційної медицини.