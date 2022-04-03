"Представляют угрозу для людей": эксперт рассказал, какую дозу радиации оккупанты получили на ЧАЭС

Очевидно, что российское командование никаких инструктажей со своими солдатами не проводило.

Российские оккупанты, захватившие 24 февраля Чернобыльскую АЭС, за сутки в Рыжем лесу могли получить годовую дозу облучения. Сейчас они представляют серьезную опасность для тех, кто находится рядом с ними.

Как передает "Энергоатом", об этом заявил глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Евгений Крамаренко.

По его словам, годовую дозу облучения россияне могли получить из-за того, что рыли окопы в Рыжем лесу, где через 30 лет после Чернобыльской катастрофы радионуклиды опустились на 30-40 сантиметров под землю.

"В самом опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов – так называемом Рыжем лесу – фон такой, что человек, не двигаясь проведет там 24 часа, получит годовую дозу облучения. Если же еще и рыть почву, то облучение увеличивается в разы", – пояснил Крамаренко.

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Глава ГАЗВ не исключает, что командующие россиянами никакого инструктажа перед командировкой солдат на ЧАЭС не проводили, а дозиметры им выдали – 50-60-х годов прошлого века, и они вообще не работали.

Стоит отметить, что в Чернобыле осел штаб из 1000 россиян, но транзитом Зоной прошли около 10 тысяч едениц техники врагов. Какую дозу облучения они получили — следует установить врачам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 марта оккупанты на ЧАЭС заставили персонал подписать "акт приема передачи" территории АЭС, сославшись на то, что они там находились как "охранники". И начали уводить свои войска из Зоны отчуждения.

Не исключено, что солдаты за месяц пребывания в Зоне могли подхватить лучевую болезнь, поскольку прибыли на ЧАЭС через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты. Об этом также может свидетельствовать то, что многие из них были доставлены в белорусский Гомель в центр радиационной медицины.