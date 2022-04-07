Солдаты рф "насвинячили" в самом смертельном месте Чернобыля (видео)

Оккупанты получили очень большую дозу облучения, что непременно скажется на их здоровье

В сети показали последствия пребывания российских солдат в наиболее загрязненной радиацией зоне Чернобыля — в Рыжем лесу.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду, 7 апреля, обнародовал видеозапись, подтверждающую предыдущие предположения о том, что оккупанты длительно находившиеся на территории Чернобыльской зоны отчуждения, производили окопы неподалеку от Рыжого леса.

На кадрах видео, снятого с дрона, четко видна болотистая местность с выкопанными окопами, заполненными водой, на расстоянии примерно семи километров к западу от Чернобыльской АЭС. Это место расположено в непосредственной близости от Рыжого леса, который во время аварии на ЧАЭС принял первый мощный радиоактивный удар.

Видео от Генштаба ВСУ

Указанную информацию на своей странице в соцсети подтвердил и украинский волонтер, руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, обнародовав видео, снятое в Рыжем лесу.

"Рыжий лес. Окопы орков в загрязненной земле, на которую насыпали дополнительный слой, чтобы меньше фонила. Этот слой разрыт. Фон там сильно повышен. Недостаточно чтобы лучевая болезнь развилась быстро. Но достаточно чтобы сильно повлиять на продолжительность жизни. Они там работали, спали и ели. Светлые, как когда-нибудь скажут, были люди", — говорится в тексте публикации волонтера.

Рыжий лес после посещения россиян

Стоит отметить, что на территории Рыжего леса уровень радиации достигает около 100 микрорентген в час, при этом безопасный уровень радиации для человеческого организма — не более 50 микрорентген в час.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские военные, захватившие 24 февраля Чернобыльскую АЭС, за сутки в Рыжем лесу могли получить годовую дозу облучения. Сейчас они представляют серьезную опасность для тех, кто находится рядом с ними.