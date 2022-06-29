В Энергодаре оккупанты похищают и пытают сотрудников АЭС, вымогая деньги: рассказ одного из них

Россияне любыми способами пытаются добиться нужных им "показаний"

Запорожская атомная электростанция, что находится во временно оккупированном Энергодаре, уже превратилась в настоящую военную базу российских солдат. При этом захватчики еще и готовятся к новым провокациям, которые бы помогли им устроить еще больше бесчинств до момента освобождения города бойцами ВСУ.

Планы россиян, которые изначально опубликовали в пресс-службе "Энергоатома", подтвердил "Телеграфу" и личный источник. Пообщавшись с одним из сотрудников станции, нам удалось узнать реальную картину происходящего на ЗАЭС.

Наш собеседник говорит, что большинство работников предприятия бывали на допросах у российских оккупантов. Он счастливым исключением не стал, поэтому ощутил на себе все "прелести" хваленого "русского мира".

"Людей похищают и под пытками снимают видео о том, что хотят, — говорит энергодарец. — При мне одного мужчину убили током во время "пыточного сеанса"".

При этом шанс выбраться из таких допросных есть — деньги. Оккупанты оценивают свободу украинцев в сумму от 10 до 50 тысяч гривен. Как признается собеседник "Телеграфа", начальство в "Энергоатоме" пока разводит руками и просит "держаться". Потом, судя по всему после деоккупации, тем, кто не сломался и выстоял, обещают выплатить премии. Подобная позиция руководства очень не нравится работникам ЗАЭС, но на данный момент приходится мириться с обстоятельствами.

Провокация, о которой сообщает "Энергоатом", должна состоять в том, что простых сотрудников станции планируют обвинить с хранении оружия на рабочем месте. В планах оккупантов — снять видео, на котором украинцы признаются в сбрасывании боеприпасов или другой техники в бетонные чаши для охладительных бассейнов предприятия.

Если это получится, россияне будут настаивать на осушении этих самых бассейнов, а также остановке охладительного оборудования, в том числе насосов. В случае успеха захватчиков, всей Европе может угрожать серьезная ядерная опасность — из-за проведения таких опасных работах, да еще и в столь жаркое время года.

Плюс ко всему этому сами российские солдаты могут заминировать все те же бетонные чаши, чтобы в последствии обвинить в этом именно украинскую сторону.

Напомним, несмотря на засилье оккупантов в Энергодаре все равно остаются партизаны, ждущие ВСУ и устраивающие диверсии захватчикам. Так, в июне им удалось "проводить" на тот свет сразу двоих российских солдат. Детальнее об этом — в нашем материале.