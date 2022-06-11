В Энергодаре партизаны провели двух оккупантов на тот свет

На оккупированных территориях продолжается борьба

Во временно захваченном городе Энергодар, где находится Запорожская АЭС, партизаны помогли двум российским военным вне очереди попасть на концерт Иосифа Кобзона. Об этом "Телеграфу" рассказали сами представители подполья.

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончили службу в армии оккупанта, — говорят партизаны. — После освобождения их может найдут, а может и нет", — коротко сообщили проукраинские жители.

Никаких деталей о том, где именно произошла ликвидация российских оккупантов, ребята не сообщили, однако в достоверности этой информации сомневаться не приходится. Источники отмечают, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

"В общем пьют, чувствуют себя царьками", — рассказывают о поведении оккупантов местные жители.

Энергодар и Мелитополь на карте оккупированной части Запорожской области

Отметим, что это не первый раз, когда украинские партизаны эффективно работают по тылам противника. В частности, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, на днях в Херсоне неизвестные патриоты взорвали УАЗ с российским полковником и еще тремя военными рф.

Ранее в Мелитополе, который находится глубоко в тылу оккупантов, неизвестные взрывали бронепоезд на железной дороге. Из-за действий украинских партизан в рядах российских военных наблюдается страх.

Источники разведки уточняют, что одной из задач партизан как раз и является создание некомфортной атмосферы для оккупационных войск. "Они (оккупанты — ред.) должны ходить и оглядываться. А лучше вообще бояться на улицу выйти", — объясняет офицер ГУР, имя которого "Телеграф" оставит в тайне.