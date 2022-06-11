В Северодонецке уничтожены элитные чеченские спецназовцы - Кадыров "объявлял" о захвате города ещё две недели назад

Было сработано на уничтожение ради спасения жизней бойцов ВСУ

В Украине за прошлые сутки оккупанты понесли весьма внушительные потери — минимум 600 личного состава. Среди них — и "кадыровский" спецназ, занимавшийся зачисткой Северодонецка. Украинским бойцам удалось нанести серьезный урон элитному полку "Ахмад", который получил свое название благодаря имени Рамзана Кадырова.

Подробности прозвучали от советника Офиса президента Алексея Арестовича. О наших небольших, но последовательных победах он рассказывал в свежем интервью с Марком Фейгиным.

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Как пояснил военный эксперт, "кадыровцы" зашли в город в качестве разведгруппы, чтобы разузнать свежую обстановку. Однако удача была явно не на их стороне.

"Разведгруппа этого полка наш спецназ в Северодонецке — в ноль сделали", — похвалился Арестович в прямом эфире программы.

Реакции Рамзана Кадырова на произошедшее пока не было, однако стоит подчеркнуть, что он еще около двух недель назад отчитывался на камеру о "захвате" города российскими военными. Впрочем, рядом с Северодонецком "кадыровцы" уже не впервые несут серьезные потери.

Также Арестович добавил, что на Херсонщине снова активизировалось партизанское движение. За прошедшие сутки им удалось ликвидировать УАЗ, пассажиром которого был важный российский полковник. Вместе с ним погибло еще трое военнослужащих. Удар вышел точечным, однако очень прицельным и важным.

К сожалению, конкретных данных — имени или места гибели высокопоставленного военнослужащего рф — Алексей Арестович не озвучил.

Напомним, ранее мы просили военного эксперта, ветерана разведки проанализировать происходящее на отрезке фронта рядом с Северодонецком. Василий Богдан рассказал, достанется ли противнику город.

При желании ознакомиться с актуальными данными с фронта вы можете посмотреть свежие карты боев в Украине.