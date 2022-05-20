Жизнь в оккупации. В Энергодаре россияне силой разогнали протест спасателей, а до этого выкрали их начальника (фото)
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Пожарные считают, что причина похищения — отказ от "сотрудничества" с оккупантами
В Энергодаре Запорожской области, который россияне захватили в начале вторжения в Украину, похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части Виталия Трояна. В связи с этим спасатели в пятницу, 20 апреля, вышли на протест, однако оккупанты пошли на его разгон.
Об этом сообщают источники "Телеграфа" с места событий.
Заметим, что Трояна похитили еще 18 мая, — тогда захватчики приехали в пожарную часть с обыском, после чего опечатали помещение и увезли мужчину в неизвестном направлении. У Трояна большая семья и в городе его любили за заслуги.
Сослуживцы Трояна считают, что его похитили за отказ от "сотрудничества" с оккупантами.
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В связи с этим утром 20 мая у дворца культуры "Сучасник" собрались спасатели вместе с их техникой на протест.
Однако митинг продлился недолго, — вскоре после этого на место событий приехали российские военные, которые начали избивать спасателей и повреждать их пожарную технику.
Стоит заметить, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС, ввиду чего он имеет стратегическое значение для россиян, — не так давно стало известно о подготовке в Энергодаре так называемого "референдума".
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал репортаж, как печально сейчас живет Энергодар в оккупации, как там выросли цены и назрел серьезный дефицит налички.