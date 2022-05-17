Оккупанты готовят "референдум" в еще одном городе: в Украине раскрыли цели российского замысла

Оккупанты хотят нанести удар по украинской энергосистеме и для этого готовят "референдум" в Энергодаре

Россияне в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) получили указание готовить город к проведению т.н. "референдума".

Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской ОГА в своем телеграм-канале.

Отмечается, что оккупанты хотят создать информационную картинку о том, что якобы горожане хотят присоединения к россии, однако за этим кроются планы присоединить Запорожскую АЭС к "росатому" и тем самым уничтожить украинскую энергосистему.

Вместе с тем российские солдаты по сообщениям местных жителей проводили обыски по квартирам. Там они искали мужчин, которых забирали с собой и увозили в неизвестном направлении. В настоящее время есть информация о шестерых похищенных.

"Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле", — говорится в сообщении.

Тем временем поступает также информация о том, что вокруг города оккупанты копают окопы и сооружают укрепления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живется людям в оккупированном Энергодаре, который находится под контролем россиян с 4 марта