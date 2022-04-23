Жизнь в оккупации. Энергодар: пьяные орки, безумные цены и "обнал" под 20%

На условиях анонимности местный житель рассказал "Телеграфу", как живется Энергодару под гнетом оккупации

Захват города Энергодар Запорожской области стал важным моментом войны, поскольку в городе находится атомная электростанция. Учитывая опыт Чернобыля, украинские власти и защитники города пытались быть осторожными, однако россияне открыли огонь из танков в направлении АЭС. С 4 марта ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем россиян.

О том, как город живет в оккупации и каким образом функционирует такой важный объект как атомная станция в условиях войны "Телеграфу" рассказал один из ее работников, попросив не называть его имя.

Для россиян правила не писаны

По словам нашего источника, в последнее время в Энергодаре стало меньше российских военных, при этом, кроме случая с разгоном митинга, они не трогали мирных жителей, однако фиксировались факты похищения активистов и предпринимателей.

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"Орки активно бухают и приезжают на рынок брать продукты какие захочется, некоторые платят, некоторые нет. Для них совсем не существует правил дорожного движения, как хотят так и ездят", — сообщает местный житель.

Денег нет, но вы держитесь

В банкоматах нет наличных еще со второго дня войны, работает только "ПриватБанк", но выдает не более 1000 гривен на руки, и люди записываются в очередь на получение (в которой одновременно значится порядка 12 тысяч человек).

В Энергодаре также можно снять деньги за процент. Ломбард предлагает обналичить средства за 10%, при этом нужно выстоять большую очередь. За такой же процент предлагают наличку оккупанты, которые захватили хранилища.

Лица ромской национальности обналичивают за 15-20%.

Оккупанты "кошмарят" бизнес, цены подскочили в несколько раз

Подскочили цены на продукты:

сахар стоит 90 гривен за килограмм (в подконтрольных правительству районах Украины цена на него в среднем 25 грн/кг);

мясо по 250-300 грн/кг (было 100-120);

сигареты от 150 грн (было в среднем 60 грн);

кошачий корм "Мяу" 260 грн/кг (70 грн/кг).

Многих пушистиков с такими ценами переведут на каши

Палка такой колбасы к "Оливье" раньше стоила не дороже 100 грн

Мясо и колбасы в Энергодаре очень дорогие

Сильно помогает Энергодару завод "Степной", который привозит сыры, колбасы, творог и молочку.

Товары в городе в целом все есть, но цены на них кусаются

На первые овощи в целом цены примерно как и в остальной Украине

Цены на "пекинку" и огурцы в целом приемлемые

Некоторые продавцы отпускают товар с оплатой на карту, некоторые просят оплату 50/50 с наличными.

Капусту, пару бананов, морковку и головку чеснока за 320 гривен видали?

Но в целом бизнес умирает, — многие предприниматели продают остатки и закрываются. Основная причина этого в оккупантах, которые требуют 20% от прибыли за разрешение торговать.

А что там на ЗАЭС?

На Запорожской атомной электростанции сразу после оккупации запретили носить смартфоны и другие устройства с камерами.

"Все решения на станции по перемещению оборудования разрешаются через них. Видим много левых людей, явно представителей "Росатома". Которые пытаются войти в разговор с нами и узнать технологические процессы, но, конечно, все падают на мороз при них. Да есть среди работников сепары, но их пи**ят постоянно. Потому ситуация в целом рабочая, но напряжная", — говорится в сообщении нашего источника.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал развернутый репортаж по ситуации в другом временно оккупированном городе, — Мелитополе.