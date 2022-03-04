Укр

Запорожская АЭС захвачена российскими военными

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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ЗАЭС находится под контролем российских военных Новость обновлена 04 марта 2022, 08:32
ЗАЭС находится под контролем российских военных

Персонал станции контролирует состояние энергоблоков

Площадка Запорожской АЭС на данный момент захвачена российскими военными, которые ночью 4 марта ее обстреляли.

Об этом сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины в Фейсбук.

Персонал станции контролирует состояние энергоблоков.

"Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Утечки радиации не отмечается. Мэр Энергодара призвал людей не входить на улицы города. Согласно данным наблюдательных систем — радиационный фон в Украине и Запорожской области находится в пределах нормы.

Из-за сложившейся ситуации центр инцидентов МАГАТЭ переходит на режим круглосуточного реагирования.

Следует отметить, что в МИД Украины предупредили — если на станции произойдет взрыв, его сила будет в десять раз больше, чем во время Чернобыльской катастрофы.

Теги:
#АЭС #Россия #Запорожье #Война #ЗАЭС
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