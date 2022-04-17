Жизнь в оккупации. Мелитополь: Пьяные “орки”, победобесие и обнал под бешеный процент

Местные жители пытаются подстроиться под новые реалии жизни и мечтают о деоккупации города

Мелитополь Запорожской области с первых дней войны находится под контролем российских оккупантов. И хоть местные жители пытаются искать позитив в том, что город не затронули боевые действия, в целом обстановка не из лучших. Один из местных жителей на условиях анонимности рассказал нам о ситуации в городе в преддверии Пасхи и Дня Победы.

Раньше было лучше — или что по ценах?

Большинство магазинов и аптек не работают, у некоторых разбиты стекла — с первой безвластной ночи, когда местные мародёры кинулись грабить торговые точки. У других на витринах крупно написано: "ПУСТО", чтобы не громили окна и двери.

В целом сфера торговли в городе потерпела серьезные трансформации — если в первые дни на улицах Мелитополя было много уличных торговцев, то сейчас новоявленные "хозяева города" — гауляйтерка Галина Данильченко и Ко — решили "навести порядок" в этом вопросе. Продавцам, заполонившим людные участки тротуаров, вручали предупреждения, что отныне они имеют право торговать только на территории официальных рынков. Торговцы были вынуждены покинуть улицы.

Цены на продукты не сравнить с довоенными — есть подорожание в два и больше раз. Местные жители говорят, что никогда в городе не было заметно такого количества людей с сумками. Нет, в магазины и на рынки ходили и раньше, но ранее никто не нахватывал продуктов наперед на "чёрный день", который в нынешней ситуации может случиться в любой момент.

Также на рынках появилась масса торговок ромской национальности, которые предлагают мыльно-рыльную продукцию и сигареты, в основном, контрабандные. Рассказывают, что в одном из районов города жителей утром сильно испугала автоматная стрельба. Оказалось, что Ромы, увидев отсутствие конкурентов (на бывшем месте стихийщиков), разложили свои "вонючие палочки". Разгонять их прибыл местный патруль, стреляя в воздух.

Российские рубли, на которые оккупанты грозились в срочном порядке перевести Мелитополь, на рынках видят разве что у "вояк" армии агрессора. В целом торговля идет в гривнах, хотя и с добычей той самой гривны наблюдаются проблемы.

В банкоматах деньги не снять

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Не работают также и банки, зато процветают схемы обналичивания средств с карточек. Обналичить деньги можно под 7-10%, при опте (100 тыс. грн) — 6 и 5%. В пиковые периоды в марте процент обналички достигал и 20%.

За обналичивание денег берут хороший процент

Но очередь на обналичивание все равно серьезная

Вояки пьянствуют и дебоширят

Российские военные чувствуют себя в городе как на курорте — линия фронта неблизко, потому они безбожно пьянствуют, а потом и куролесят — шумят, стреляют. Впрочем, все заметили, что после определенных событий — нападений на ночные патрули, таких вооруженных групп стало гораздо меньше. Зато теперь к россиянам добавились… представители местной ячейки запорожского казачества во главе со своим руководителем, одним из предателей Украины Игорем Лысенко.

Это обстоятельство заставляет горожан быть осторожнее со своими знакомыми — оказывается, некоторые из них оказались готовы работать на оккупантов. Правда, не так уж и многие: частично набрались работники для открытия 3-х школ (из 20-ти) и аж одного детского сада.

Учителя, решившие выйти на работу, оправдываются: " Нужны деньги", "Детям же надо учиться". Вышла на работу пенсионерка- музыкант. Говорит: "Очень уж мои ученики просили, а мне все равно дома скучно". И добавила: "И ещё: ну почему у меня День Победы забрали?"… Как такое можно говорить в городе, где ежегодно тысячи людей, стар и млад, 9 мая приходят на Братское кладбище возлагать цветы и отдавать дань погибшим, вспоминая своих предков?

Родители боятся второго Беслана

В сфере образования есть и другая проблема — отсутствие учащихся. Хоть пока оккупанты обещают учить по "утвержденным программам", мало кто верит, что кроме предметов там не будут насаждать "любви к великой россии, братстве народов" и т.п. Кроме того, родители боятся, что в любой момент дети могут оказаться в роли заложников, и их постигнет участь школьников Беслана.

Потому даже с параллели в несколько начальных классов не набирается полный сборный класс. А в детсад тем более пока никто не решился отвести малышей.

В детсад, реконструированный в начале года, никто не пошел

День Победы — повод вывесить "колорадские ленты"

Тем временем самопровозглашенная власть усердно готовится масштабно отпраздновать День Победы. Для этого перекладывают тротуарную плитку и чистят пилоны на Братском кладбище (что, впрочем, и так на этом священном месте ежегодно проводила законная власть с помощью коммунальщиков). А ещё на главной площади — площади Победы, над аркой сняли желто-голубые ленты и планируют вновь, как и было несколько лет назад, водрузить "колорадские" ленточки и орден Победы.

Площадь Победы в Мелитополе сегодня

От маршрутчиков взамен на разрешение работать требуют нацепить черно-оранжевые ленточки в салоне. Но пока что строптивые маршрутчики на это не пошли. Впрочем, попадаются частные легковушки, водители которых по собственным убеждениям цепляют эти тряпочки.

Пока основная масса маршрутчиков без ленточек

Кроме того, в разных районах города на рекламных Led-экранах демонстрируют фотографии бывших защитников и освободителей Мелитополя в "Великой — по их версии — Отечественной войне".

Там же демонстрируют старинную карту (подлинность которой сомнительна), якобы 220-летия Таврический губернии (!). Губерния якобы простиралась на половину нынешней Украины.

Поговаривают также, что есть намерение вернуть на место снесенный несколько лет назад памятник "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину. У места бывшего постамента по "памятным датам" — 22 апреля и 7 ноября местные коммунисты традиционно собирались и последующие годы, втыкая пластмассовые цветочки в клумбу.

Мелитополь — это Украина!

Несмотря на все происходящее, большинство горожан всё-таки мечтают о скорейшей победе ВСУ и ожидают освобождения от ига оккупантов. Хотя переживают, что добровольно захватчики не покинут Мелитопольщину и разрушений и гибели мирного населения вряд ли удастся избежать. На этом играют "колеблющиеся", которым и жить под россией не хочется, но и судьба Мариуполя пугает.