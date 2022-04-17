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Жизнь в оккупации. Мелитополь: Пьяные “орки”, победобесие и обнал под бешеный процент

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная Новость обновлена 17 апреля 2022, 13:05
Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная

Местные жители пытаются подстроиться под новые реалии жизни и мечтают о деоккупации города

Мелитополь Запорожской области с первых дней войны находится под контролем российских оккупантов. И хоть местные жители пытаются искать позитив в том, что город не затронули боевые действия, в целом обстановка не из лучших. Один из местных жителей на условиях анонимности рассказал нам о ситуации в городе в преддверии Пасхи и Дня Победы.

Раньше было лучше — или что по ценах?

Большинство магазинов и аптек не работают, у некоторых разбиты стекла — с первой безвластной ночи, когда местные мародёры кинулись грабить торговые точки. У других на витринах крупно написано: "ПУСТО", чтобы не громили окна и двери.

В целом сфера торговли в городе потерпела серьезные трансформации — если в первые дни на улицах Мелитополя было много уличных торговцев, то сейчас новоявленные "хозяева города" — гауляйтерка Галина Данильченко и Ко — решили "навести порядок" в этом вопросе. Продавцам, заполонившим людные участки тротуаров, вручали предупреждения, что отныне они имеют право торговать только на территории официальных рынков. Торговцы были вынуждены покинуть улицы.

Цены на продукты не сравнить с довоенными — есть подорожание в два и больше раз. Местные жители говорят, что никогда в городе не было заметно такого количества людей с сумками. Нет, в магазины и на рынки ходили и раньше, но ранее никто не нахватывал продуктов наперед на "чёрный день", который в нынешней ситуации может случиться в любой момент.

Также на рынках появилась масса торговок ромской национальности, которые предлагают мыльно-рыльную продукцию и сигареты, в основном, контрабандные. Рассказывают, что в одном из районов города жителей утром сильно испугала автоматная стрельба. Оказалось, что Ромы, увидев отсутствие конкурентов (на бывшем месте стихийщиков), разложили свои "вонючие палочки". Разгонять их прибыл местный патруль, стреляя в воздух.

Российские рубли, на которые оккупанты грозились в срочном порядке перевести Мелитополь, на рынках видят разве что у "вояк" армии агрессора. В целом торговля идет в гривнах, хотя и с добычей той самой гривны наблюдаются проблемы.

В банкоматах деньги не снять
В банкоматах деньги не снять

Не работают также и банки, зато процветают схемы обналичивания средств с карточек. Обналичить деньги можно под 7-10%, при опте (100 тыс. грн) — 6 и 5%. В пиковые периоды в марте процент обналички достигал и 20%.

За обналичивание денег берут хороший процент
За обналичивание денег берут хороший процент
Но очередь на обналичивание все равно серьезная
Но очередь на обналичивание все равно серьезная

Вояки пьянствуют и дебоширят

Российские военные чувствуют себя в городе как на курорте — линия фронта неблизко, потому они безбожно пьянствуют, а потом и куролесят — шумят, стреляют. Впрочем, все заметили, что после определенных событий — нападений на ночные патрули, таких вооруженных групп стало гораздо меньше. Зато теперь к россиянам добавились… представители местной ячейки запорожского казачества во главе со своим руководителем, одним из предателей Украины Игорем Лысенко.

Это обстоятельство заставляет горожан быть осторожнее со своими знакомыми — оказывается, некоторые из них оказались готовы работать на оккупантов. Правда, не так уж и многие: частично набрались работники для открытия 3-х школ (из 20-ти) и аж одного детского сада.

Учителя, решившие выйти на работу, оправдываются: " Нужны деньги", "Детям же надо учиться". Вышла на работу пенсионерка- музыкант. Говорит: "Очень уж мои ученики просили, а мне все равно дома скучно". И добавила: "И ещё: ну почему у меня День Победы забрали?"… Как такое можно говорить в городе, где ежегодно тысячи людей, стар и млад, 9 мая приходят на Братское кладбище возлагать цветы и отдавать дань погибшим, вспоминая своих предков?

Родители боятся второго Беслана

В сфере образования есть и другая проблема — отсутствие учащихся. Хоть пока оккупанты обещают учить по "утвержденным программам", мало кто верит, что кроме предметов там не будут насаждать "любви к великой россии, братстве народов" и т.п. Кроме того, родители боятся, что в любой момент дети могут оказаться в роли заложников, и их постигнет участь школьников Беслана.

Потому даже с параллели в несколько начальных классов не набирается полный сборный класс. А в детсад тем более пока никто не решился отвести малышей.

В детсад, реконструированный в начале года, никто не пошел
В детсад, реконструированный в начале года, никто не пошел

День Победы — повод вывесить "колорадские ленты"

Тем временем самопровозглашенная власть усердно готовится масштабно отпраздновать День Победы. Для этого перекладывают тротуарную плитку и чистят пилоны на Братском кладбище (что, впрочем, и так на этом священном месте ежегодно проводила законная власть с помощью коммунальщиков). А ещё на главной площади — площади Победы, над аркой сняли желто-голубые ленты и планируют вновь, как и было несколько лет назад, водрузить "колорадские" ленточки и орден Победы.

Площадь Победы в Мелитополе сегодня
Площадь Победы в Мелитополе сегодня

От маршрутчиков взамен на разрешение работать требуют нацепить черно-оранжевые ленточки в салоне. Но пока что строптивые маршрутчики на это не пошли. Впрочем, попадаются частные легковушки, водители которых по собственным убеждениям цепляют эти тряпочки.

Пока основная масса маршрутчиков без ленточек
Пока основная масса маршрутчиков без ленточек

Кроме того, в разных районах города на рекламных Led-экранах демонстрируют фотографии бывших защитников и освободителей Мелитополя в "Великой — по их версии — Отечественной войне".

Там же демонстрируют старинную карту (подлинность которой сомнительна), якобы 220-летия Таврический губернии (!). Губерния якобы простиралась на половину нынешней Украины.

Поговаривают также, что есть намерение вернуть на место снесенный несколько лет назад памятник "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину. У места бывшего постамента по "памятным датам" — 22 апреля и 7 ноября местные коммунисты традиционно собирались и последующие годы, втыкая пластмассовые цветочки в клумбу.

Мелитополь — это Украина!

Несмотря на все происходящее, большинство горожан всё-таки мечтают о скорейшей победе ВСУ и ожидают освобождения от ига оккупантов. Хотя переживают, что добровольно захватчики не покинут Мелитопольщину и разрушений и гибели мирного населения вряд ли удастся избежать. На этом играют "колеблющиеся", которым и жить под россией не хочется, но и судьба Мариуполя пугает.

Жизнь в Мелитополе продолжается
Жизнь в Мелитополе продолжается
Теги:
#Война #Мелитополь #Репортаж #Оккупация
Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная
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