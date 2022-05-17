Окупанти готують "референдум" у ще одному місті: в Україні розкрили цілі російського задуму

Окупанти хочуть завдати удару по українській енергосистемі і для цього готують "референдум" в Енергодарі

Росіяни в окупованому Енергодарі (Запорізька область) отримали вказівку готувати місто до проведення т.зв. "Референдуму".

Про це проінформувала пресслужба Запорізької ОДА у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що окупанти хочуть створити інформаційну картинку про те, що нібито городяни хочуть приєднання до Росії, проте за цим криються плани приєднати Запорізьку АЕС до "росатома" і тим самим знищити українську енергосистему.

Водночас російські солдати, за повідомленнями місцевих жителів, проводили обшуки по квартирах. Там вони шукали чоловіків, яких забирали із собою та відвозили у невідомому напрямку. В цей час є інформація про шістьох викрадених.

"Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто проживає у квартирах, на автоматному прицілі", — йдеться в повідомленні.

Тим часом надходить також інформація про те, що навколо міста окупанти копають окопи та споруджують укріплення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живеться людям в окупованому Енергодарі, який перебуває під контролем росіян з 4 березня