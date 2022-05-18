Оккупанты в панике: выяснилось, что подорвали в Мелитополе

Вражеские потери уточняются

Взрыв, который утром 18 мая переполошил жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, произошел на железной дороге, — взрывчатка сдетонировала под бронепоездом с захватчиками.

Об этом со ссылкой на свои источники информирует местное издание "РИА Мелитополь".

Украинские партизаны установили взрывчатку на рельсах железной дороги, и она подорвалась, когда на них оказался бронированный поезд с личным составом оккупантов.

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По результатам взрыва — повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом. Потери живой силы пока неизвестны.

После этого произошла перестрелка у здания "комендатуры" оккупантов, которое до этого было оцеплено, — там ждали генерал-майора рф, который собирался там появиться до визита в Бердянск.

Местные жители отмечают, что настроение оккупантов после таких событий можно описать как паническое.

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе давно уже действует партизанское движение, — во время ночных патрулирований были убиты десятки захватчиков.

Также накануне нашли тела еще двух "топ-чинов" оккупационной "власти" Мелитополя.