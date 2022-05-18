Украинские партизаны снова в деле? В Мелитополе прогремели взрыв и стрельба

Из города перекрыли выезд на Запорожье, ходят слухи о подрыве железной дороги

Утро среды, 18 мая, выдалось неспокойным не только для Днепра, Одесчины и Николаева, которые обстреляли ракетами, но и для временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области, — там местные жители слышали взрыв, после чего началась стрельба.

Все началось около 10 утра, пишет местное издание "Риа Мелитополь".

Отмечается, что сначала в центре города прогремел взрыв, — по одним данным, взорвали железную дорогу, однако данные об этом не подтверждены, и если это правда, то оккупанты будут ее скрывать.

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Известно, что у "Зеленой поликлиники", которая находится рядом с комендатурой российских оккупантов, взорвали гранату, после чего на улице Шмидта неподалеку слышали звуки перестрелки.

Приблизительное место ЧП на карте Мелитополя

Журналисты сообщают, что еще за час до инцидента здание комендатуры было оцеплено. По одной из версий, на территории Мелитополя могут работать группа украинских партизан.

Также примечательно, что в городе закрыли трассу на Запорожье и всем, кто пытался выехать из Мелитополя, пришлось вернуться домой, — оккупанты объяснили это боевыми действиями.

Как сообщал "Телеграф", на оккупированной территории Запорожской области уже неоднократно неизвестные убивали оккупантов, — ранее стало известно о ликвидации сразу десятков захватчиков.

И только накануне появились данные об убийстве еще двух "топ-чинов" оккупационной власти Мелитополя.