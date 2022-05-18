Война – день 84: войска рф перешли в оборону почти по всему фронту, но продолжают штурмовать Донбасс

Оперативно о главном 18 мая

Украина борется с российским вторжением уже 84 дня. Несмотря на стягивание россией войск в Украину ее защитникам удалось принудить противника перейти в оборону на большинстве направлений. Однако наибольшее напряжение остается на Донбассе, где ежедневно идут массированные артиллерийские обстрелы с обеих сторон, а россияне пытаются продвигаться вперед не считаясь с потерями. Тем временем на оккупированных россией территориях Украины возникла угроза вспышки холеры и других инфекционных заболеваний. Сама же страна-агрессор постепенно откатывается во времена позднего СССР.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных новостях за 18 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что информация за 15 мая доступна в трансляции: "Война — день 81: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и терпят ущерб от ВСУ в Харьковской области".

О главных событиях за 16 мая читайте в материале: "Война — день 82: россияне отступают на одном из фронтов, но бомбят Азовсталь".

А о ситуации в стране за 17 мая можно прочесть в новости: "Война – день 83: обмен бойцов "Азовстали" и жестокие бои на Донбассе".