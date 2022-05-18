Думали не о людях: эксперты объяснили, почему рф могла согласиться на эвакуацию из "Азовстали"

В Кремле думают лишь о политических заявлениях и мнимых победах, а не жизнях людей

Героическая оборона Мариуполя, которая продолжалась почти три месяца, подошла к концу, как только с территории завода "Азовсталь" начали эвакуировать первых тяжелораненых украинских бойцов. Причин, по которым россия согласилась по подобный шаг относительно защитников города, может быть множество, но большинство из них — исключительно корыстны в политическом плане.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на публикации CNN и ISW.

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Как известно, в понедельник, 16 марта, появились сообщения о перемещениях украинских солдат с территории "Азовстали". Военнослужащих под конвоем российской армии вывезли во временно оккупированные населенные пункты Донетчины, где им должны оказать первую медицинскую помощь. В целом же сообщается, что их планируют обменять на российских военнопленных. До этого пропаганда рф не раз распространяла фейки о вероятном поднятии украинцами белого флага, что якобы символизировало их сдачу в плен.

CNN провели собственный анализ ситуации в Мариуполе и, основываясь на данных из различных источниках, пришли к выводу, что россии мог быть более чем выгоден подобный поворот ситуации.

Самая главная причина — возможность скрыть все доказательства злодеяний российской армии, подтверждениями которых полнится сеть. Как известно, в городе погибли тысячи гражданских — при обстрелах, бомбардировках, от голода или нечеловеческих условий, в которые их поставила война. Людей хоронили просто возле их домов, а с приходом весны и ростом осадков некоторые тела начало вымывать из-под земли. Россияне же начали предлагать деньги за погибших — их либо захоронят в братских могилах, либо уничтожат, чтобы убрать подтверждения зверств оккупантов.

В Американском Институте изучения войны также считают, что эвакуация защитников "Азовстали" может сыграть Кремлю на руку насчет признания хотя бы небольшой "победы". Аналитики считают, что Мариуполь провозгласят российским, а также создадут для иностранных СМИ пропагандистскую лже-картинку, чтобы убедить независимые медиа и весь цивилизованный мир в том, что зверства совершались именно украинской армией.

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При этом в сети не так давно появилось видео, которое подтверждает — россияне продолжают равнять Мариуполь с землей, несмотря на удерживание контроля над практически всей территорией города. Просто развлечения ради они расстреливают жилые кварталы из танка.