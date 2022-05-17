В Минобороны сообщили, кого и куда вывезли из "Азовстали"

В Минобороны дали комментарий об эвакуации с "Азовстали"

Украина начала эвакуацию бойцов из Мариуполя и 16 мая с территории завода "Азовсталь" вывезли более 260 человек.

Об этом сообщила заместительница главы Минобороны Анна Маляр

По ее словам, 53 тяжелораненых бойца были доставлены в Новоазовск для получения медицинской помощи, а еще 211 человек были доставлены через гуманитарный коридор в Еленовку. Оба эти населенные пункта находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.

"Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", — сказала она.

Маляр отметила, что к спасению бойцов на "Азовстали" привлечены ГУР МО, ВСУ, Нацгвардия и ГПСУ, они же занимаются вопросами эвакуации всех украинских защитников, которые еще остаются на территории завода.

"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать Азовсталь военным путем", — сказала она и добавила, что сейчас главным заданием всей Украины и мира является спасение украинских защитников из Мариуполя.

Бойцы выполнили свои задания

Тем временем пресс-служба Генштаба сообщила, что украинские военные на "Азовстали" получили приказ сохранить жизни бойцов.

"Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время бойцы получают необходимую медицинскую помощь, а работа по их возвращению продолжается и требует времени.