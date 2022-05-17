Герои нам нужны живыми: Зеленский прокомментировал спасение раненых из "Азовстали"
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Президент Украины прокомментировал ситуацию с тяжелоранеными украинскими бойцами на "Азовстали"
Украина намерена обменять тяжелораненых бойцов из мариупольской "Азовстали" на пленных российских солдат.
Об этом рассказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, к эвакуации были привлечены ВСУ, разведка, переговорная группа, "Красный крест" и ООН, благодаря их усилиям есть надежда на то, что удастся сохранить жизни украинских защитников, среди которых есть и тяжелораненые.
"Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", — сказал он.
Зеленский добавил, что работа по возвращению военнослужащих домой продолжается и она требует "времени и деликатности".
Как сообщалось ранее, в Минобороны и Генштабе сообщили, что 16 мая была проведена эвакуация более 260 человек, часть из них доставили в Новоазовск, а часть в Еленовку. Оба эти населенные пункты находятся на временно неподконтрольных территориях Донецкой области.
Там они получат необходимую медицинскую помощь, а затем будут обменяны на пленных российских оккупантов.
Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядят защитники мариупольской "Азовстали", которые более двух месяцев находятся в бомбоубежищах завода.