У Міноборони повідомили, кого та куди вивезли з "Азовсталі"

У Міноборони дали коментар про евакуацію з "Азовсталі"

Україна розпочала евакуацію бійців із Маріуполя та 16 травня з території заводу "Азовсталь" вивезли понад 260 людей.

Про це повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

За її словами, 53 тяжко поранені бійці були доставлені в Новоазовськ для отримання медичної допомоги, а ще 211 людей було доставлено через гуманітарний коридор до Оленівки. Обидва ці населені пункти знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької області.

"Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну", — сказала вона.

Маляр зазначила, що до порятунку бійців на "Азовсталі" залучено ГУР МО, ЗСУ, Нацгвардію та ДПСУ, вони ж займаються питаннями евакуації всіх українських захисників, які ще залишаються на території заводу.

"Всі поставлені командуванням завдання захисники Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, у нас немає можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом", — сказала вона і додала, що зараз головним завданням усієї України та світу є порятунок українських захисників із Маріуполя.

Бійці виконали свої завдання

Тим часом пресслужба Генштабу повідомила, що українські військові на "Азовсталі" отримали наказ зберегти життя бійців.

"Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині бійці отримують необхідну медичну допомогу, а робота щодо їх повернення продовжується і вимагає часу.