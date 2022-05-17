Герої нам потрібні живими: Зеленський прокоментував порятунок поранених із "Азовсталі"

Президент України прокоментував ситуацію з тяжко пораненими українськими бійцями на "Азовсталі"

Україна має намір обміняти тяжко поранених бійців із маріупольської "Азовсталі" на полонених російських солдатів.

Про це розповів у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, до евакуації було залучено ЗСУ, розвідку, переговорну групу, "Червоний хрест" та ООН, завдяки їхнім зусиллям є надія на те, що вдасться зберегти життя українських захисників, серед яких є й тяжко поранені.

"Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", — сказав він.

Зеленський додав, що робота щодо повернення військовослужбовців додому триває і вона вимагає "часу та делікатності".

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Як повідомлялося раніше, у Міноборони та Генштабі повідомили, що 16 травня було проведено евакуацію понад 260 осіб, частину з них доставили до Новоазовська, а частину до Оленівки. Обидва ці населені пункти знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області.

Там вони отримають необхідну медичну допомогу, а потім будуть обміняні на полонених російських окупантів.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядають захисники маріупольської "Азовсталі", які понад два місяці перебувають у бомбосховищах заводу.