В Мариуполе оккупанты придумали бесчеловечную забаву с танком: в сети появилось очередное видео зверств россиян

Захватчики превратили заблокированный город в настоящее гетто

Уже 80-й день оккупационные войска российской федерации ровняют с землей многострадальные украинские города. В частности, с первых дней военной агрессии россии захватчики уничтожают инфраструктуру и мирное население блокадного Мариуполя под так называемыми "освободительными" лозунгами, в бомбоубежищах которого находятся сотни украинцев.

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Сетью распространяется очередное видеодоказательство преступлений российской армии, воспринимающей уничтожение города за очередное "развлечение". Так, на кадрах видео видно, как российский танк с символической пометкой "V" бомбит один из жилых районов изуродованного города. После чего, под громкие радостные возгласы оккупантов начинает беспощадно давить прямо посреди улицы оставленные украинцами автомобили.

Зверства оккупантов в украинских городах уже просто не знают границ

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит многострадальный Мариуполь, разбомбленный российской оккупационной армией. По состоянию на сегодняшний день в городе уже не осталось ни одного целого здания, а его жители просто не могут без слез смотреть на руины, в которые россияне превратили любимый цветущий населенный пункт.