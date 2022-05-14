В Мариуполе оккупанты придумали бесчеловечную забаву с танком: в сети появилось очередное видео зверств россиян
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Захватчики превратили заблокированный город в настоящее гетто
Уже 80-й день оккупационные войска российской федерации ровняют с землей многострадальные украинские города. В частности, с первых дней военной агрессии россии захватчики уничтожают инфраструктуру и мирное население блокадного Мариуполя под так называемыми "освободительными" лозунгами, в бомбоубежищах которого находятся сотни украинцев.
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Сетью распространяется очередное видеодоказательство преступлений российской армии, воспринимающей уничтожение города за очередное "развлечение". Так, на кадрах видео видно, как российский танк с символической пометкой "V" бомбит один из жилых районов изуродованного города. После чего, под громкие радостные возгласы оккупантов начинает беспощадно давить прямо посреди улицы оставленные украинцами автомобили.
Ранее "Телеграф" показал, как выглядит многострадальный Мариуполь, разбомбленный российской оккупационной армией. По состоянию на сегодняшний день в городе уже не осталось ни одного целого здания, а его жители просто не могут без слез смотреть на руины, в которые россияне превратили любимый цветущий населенный пункт.