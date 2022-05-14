Война – день 80: россияне сдают позиции в Украине, пока Кремль угрожает войной другим странам

Оперативно о главном за 14 мая

Война с российскими оккупантами в Украине длится 80 дней. За это время россияне начали понимать бесперспективность своих нападок на украинские территории, из-за чего могут отказаться от дальнейших попыток продвижения на ключевом направлении – под Изюмом Харьковской области. При этом на сегодняшний день основные направления усилий россиян по уменьшению выглядят так – восток, Мариуполь, Харьков, юг, северо-восток. Однако Украина не планирует сдаваться несмотря на все ожидающие ее сложности, поэтому власть всеми путями наращивает боевой потенциал и готовит военных и серьезного отпора агрессора. Также стало известно, что Большая семерка выделит огромную сумму для Украины. Тем временем российские власти в открытой форме начали угрожать войной Польше. А российские оккупанты в Южной Осетии (Грузия) заявили о намерении присоединиться к России, как несколько дней до этого сделали коллаборанты Херсонской области.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 14 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 После телефонного разговора с президентом россии в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул владимира путина в "отсутствии реализма", сообщает Deutsche Welle.

00:00 В российском Белгороде и его окрестностях неспокойно: над городом что-то взорвалось, а в городе Строитель неподалеку от облцентра слышны звуки взрывов.

Напомним, что информация о произошедшем в Украине за 11 мая доступна в трансляции: "Война – день 77: ВСУ наступают в Харьковской области и держат оборону на других рубежах".

Ознакомиться с новостями за 12 мая можно в материале: "Война — день 78: россияне отходят от Харькова, но держатся за Донбасс".

А о ситуации в стране за 13 мая можно прочесть в новости:"Война — день 79: россиян вытесняют с Харьковщины, а они в отместку бьют ракетами по мирным городам".