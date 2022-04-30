Укр

Разделило на до и после: во что россияне превратили цветущий Мариуполь (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Некоторым фотографиям даже не нужны подписи - они говорят сами за себя Новость обновлена 30 апреля 2022, 15:09
Некоторым фотографиям даже не нужны подписи - они говорят сами за себя

Многие местные жители не узнают свой родной город

Мариуполь, эвакуацию мирных жителей и защитников которого готовят власти, во время войны наиболее пострадал от атак российских оккупантов. В городе не осталось ни единой целой постройки, а вся инфраструктура уничтожена на 90-95%. Если смотреть на довоенные снимки, то кажется, будто бы они были сделаны в совершенно другом населенном пункте. Впрочем, общие очертания уловить можно.

"Телеграф" решил показать, как выглядели отдельные места Мариуполя до и после войны.

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В основном для сравнения попали центральные улицы города — их чаще всего снимали на различных видео "во всей красе". Теперь благодаря этому можно понять, насколько большой ущерб был нанесен Мариуполю.

Одна и та же улица с разных сторон (до и после бомбежек)
Одна и та же улица с разных сторон (до и после бомбежек)

Этот же район, но с продвижением чуть дальше выглядит сейчас еще более печально. Несмотря на то, что особо красочных построек в этом "спальнике" не было, лицезреть обгоревшие многоэтажки, где наверняка кто-то был ранен или убит, не слишком приятно.

Пустые черные окна смотрят на мир с укором
Пустые черные окна смотрят на мир с укором

Одним из самых узнаваемых объектов за время российского вторжения стал Мариупольский драмтеатр. Как известно, на него была сброшена авиабомба, несмотря на надпись "Дети" на площади рядом. Многим спрятавшимся в бомбоубежище удалось выжить, однако и погибших оказалось под завалами немало.

Парадный вход в драмтеатр
Парадный вход в драмтеатр

А вот и вид с той самой надписью.

Это здание стало своеобразным памятником войны
Это здание стало своеобразным памятником войны

А вот таким цветущим и радостным запомнила Мариуполь корреспондентка "Телеграфа", побывавшая там летом. На снимках, к слову — территория вокруг драмтеатра — площадь и местный парк.

Ну и как же обойтись без общего вида на город? Церковь — как ориентир.

Выглядит (не) слегка апокалиптично
Выглядит (не) слегка апокалиптично

Ранее "Телеграф" рассказывал историю чудесного спасения из блокадного Мариуполя. Местный житель шел пять суток вместе со своим псом, добираясь до волонтерского пункта в Запорожье. Снимки этого путешественника трогают до глубины души.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь #Фото #До и после
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