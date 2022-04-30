Разделило на до и после: во что россияне превратили цветущий Мариуполь (фото)
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Многие местные жители не узнают свой родной город
Мариуполь, эвакуацию мирных жителей и защитников которого готовят власти, во время войны наиболее пострадал от атак российских оккупантов. В городе не осталось ни единой целой постройки, а вся инфраструктура уничтожена на 90-95%. Если смотреть на довоенные снимки, то кажется, будто бы они были сделаны в совершенно другом населенном пункте. Впрочем, общие очертания уловить можно.
"Телеграф" решил показать, как выглядели отдельные места Мариуполя до и после войны.
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В основном для сравнения попали центральные улицы города — их чаще всего снимали на различных видео "во всей красе". Теперь благодаря этому можно понять, насколько большой ущерб был нанесен Мариуполю.
Этот же район, но с продвижением чуть дальше выглядит сейчас еще более печально. Несмотря на то, что особо красочных построек в этом "спальнике" не было, лицезреть обгоревшие многоэтажки, где наверняка кто-то был ранен или убит, не слишком приятно.
Одним из самых узнаваемых объектов за время российского вторжения стал Мариупольский драмтеатр. Как известно, на него была сброшена авиабомба, несмотря на надпись "Дети" на площади рядом. Многим спрятавшимся в бомбоубежище удалось выжить, однако и погибших оказалось под завалами немало.
А вот и вид с той самой надписью.
А вот таким цветущим и радостным запомнила Мариуполь корреспондентка "Телеграфа", побывавшая там летом. На снимках, к слову — территория вокруг драмтеатра — площадь и местный парк.
Ну и как же обойтись без общего вида на город? Церковь — как ориентир.
Ранее "Телеграф" рассказывал историю чудесного спасения из блокадного Мариуполя. Местный житель шел пять суток вместе со своим псом, добираясь до волонтерского пункта в Запорожье. Снимки этого путешественника трогают до глубины души.
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