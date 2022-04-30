Разделило на до и после: во что россияне превратили цветущий Мариуполь (фото)

Многие местные жители не узнают свой родной город

Мариуполь, эвакуацию мирных жителей и защитников которого готовят власти, во время войны наиболее пострадал от атак российских оккупантов. В городе не осталось ни единой целой постройки, а вся инфраструктура уничтожена на 90-95%. Если смотреть на довоенные снимки, то кажется, будто бы они были сделаны в совершенно другом населенном пункте. Впрочем, общие очертания уловить можно.

"Телеграф" решил показать, как выглядели отдельные места Мариуполя до и после войны.

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В основном для сравнения попали центральные улицы города — их чаще всего снимали на различных видео "во всей красе". Теперь благодаря этому можно понять, насколько большой ущерб был нанесен Мариуполю.

Одна и та же улица с разных сторон (до и после бомбежек)

Этот же район, но с продвижением чуть дальше выглядит сейчас еще более печально. Несмотря на то, что особо красочных построек в этом "спальнике" не было, лицезреть обгоревшие многоэтажки, где наверняка кто-то был ранен или убит, не слишком приятно.

Пустые черные окна смотрят на мир с укором

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Одним из самых узнаваемых объектов за время российского вторжения стал Мариупольский драмтеатр. Как известно, на него была сброшена авиабомба, несмотря на надпись "Дети" на площади рядом. Многим спрятавшимся в бомбоубежище удалось выжить, однако и погибших оказалось под завалами немало.

Парадный вход в драмтеатр

А вот и вид с той самой надписью.

Это здание стало своеобразным памятником войны

А вот таким цветущим и радостным запомнила Мариуполь корреспондентка "Телеграфа", побывавшая там летом. На снимках, к слову — территория вокруг драмтеатра — площадь и местный парк.

Ну и как же обойтись без общего вида на город? Церковь — как ориентир.

Выглядит (не) слегка апокалиптично

Ранее "Телеграф" рассказывал историю чудесного спасения из блокадного Мариуполя. Местный житель шел пять суток вместе со своим псом, добираясь до волонтерского пункта в Запорожье. Снимки этого путешественника трогают до глубины души.