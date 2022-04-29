Укр

Житель Мариуполя пять суток выходил из окружения с собакой на руках: волонтер показала, что с ним произошло (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Мужчина пытался спасти себя и свою хвостатую подругу Новость обновлена 29 апреля 2022, 09:42
Мужчина пытался спасти себя и свою хвостатую подругу

Волонтеры помогают мариупольцу прийти в себя от пережитого ужаса

Из Мариуполя, который находится на грани очередной гуманитарной катастрофы, удалось выбраться одному из местных жителей, который пешком добрался до волонтерского центра в Запорожье. Местные сотрудники были поражены до глубины души — и его внешним видом, и тем, что он не оставил в облоге российских оккупантов свою собаку Жужу.

Снимками и историей смельчака поделилась на своей Facebook-странице волонтер Галина Однорог.

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Мужчине пришлось преодолеть более 220 километров, разделяющих Мариуполь и Запорожье, на своих двоих. Он покинул родной 23-й микрорайон, взяв немного вещей, а также остатки еды для себя и собаки.

В такую "кравчучку" уместились весь багаж мужчины
В такую "кравчучку" уместились весь багаж мужчины

Несмотря на все трудности и длинный путь, он не оставил свою хвостатую подругу по кличке Жужа, а сделал все возможное, чтобы выбраться из российского пекла.

Та самая Жужа
Та самая Жужа

"Шел под обстрелами, между мин, шел к нам, в Украину! Пять суток! Вот такой вот "зеленый коридор"! — пишет волонтер. — Посмотрите на эти руки! Желание жить! Наш народ победить невозможно!"

Одежда мужчины вся в копоти и пыли
Одежда мужчины вся в копоти и пыли
Руки побывавшего в аду на земле
Руки побывавшего в аду на земле

Сейчас волонтеры заботятся о "беглеце", помогли ему с вещами первой необходимости, а также едой. Не забыли покормить и его любимицу.

Восторг от корма даже не удалось заснять четко
Восторг от корма даже не удалось заснять четко

К слову, история храброго мариупольца не оставила равнодушными пользователей сети.

Тем временем, напомним, американская разведка утверждает, что из Мариуполя отошла часть российских войск. Однако их количество столь мало, что давление на город, по сути, практически не изменилось.

Также "Телеграф" рассказывал историю медика, которому пришлось работать с ранеными в Мариуполе людьми. Мужчина отработал в оккупированном городе около месяца, пока шли активные боевые действия.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Собака #Мариуполь
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