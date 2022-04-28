"Детей положили друг на друга. Укрыли одеялом. И все": врач поделился тяжелой историей работы в Мариуполе

Врачи продолжали работать практически круглосуточно в холоде и под обстрелами

Даже после начала обстрелов Мариуполя местные врачи продолжали спасать жизни украинцев, справляясь с нечеловеческими нагрузками и огромным количеством пострадавших из-за действий оккупантов. Однако многим из них помочь не удалось.

Своей историей в интервью изданию "Свои" поделился врач-анестезиолог Мариупольской больницы №4 Андрей Сербин, который оставался на своем рабочем месте со дня начала вторжения, 24 февраля, и до 21 марта.

Он говорит, что среди пострадавших было много детей, некоторых из них привозили уже мертвыми.

"Было еще хуже, когда дети поступали к нам живыми, а мы ничем не могли помочь", — сказал он.

Он объяснил, что в больницах есть такое понятие, как "триаж", то есть сортировка пациентов, и некоторым из них помощь не оказывается, так как они уже находятся в агонии или не переживут оперативного вмешательства.

"Считается неправильным заниматься ими в первую очередь, поскольку кто-то с тяжелой травмой, но с большими шансами выжить, может не получить медицинскую помощь и умереть", — сказал Сербин и добавил, что принимать решения о том, кому помогать, а кому нет, было трудно.

Он рассказал, что однажды семья из мамы, бабушки и годовалого ребенка вышли на улицу после обстрела во двор, чтобы приготовить еду и в этот момент по ним прилетел еще один снаряд.

Все трое получили травмы головы, но маме повезло отделаться царапинами. А вот ребенку осколок прошил череп насквозь, но каким-то чудом он оставался еще живым, когда попал в отделение.

"Содержимое черепа было снаружи. Мать, конечно, отказывалась понимать, что шансов нет. Мы обезболили ребенка. К сожалению, на этом наша помощь закончилась. Через 15 минут после поступления в больницу годовалый ребенок умер", — сказал он.

Также он рассказал, как к ним поступили двое детей в возрасте 10 и 16 лет с тяжелыми травмами головы. Врач говорит, что им помочь уже было невозможно.

"Лишь обезболили. Положили друг на друга. Укрыли одеялом. И все", — сказал он.

Как сообщалось ранее, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.