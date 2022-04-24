"Люди умоляют о спасении": мэр Мариуполя озвучил цифру погибших в городе

В городе еще остается около 100 тысяч людей

Во время осады Мариуполя из-за непрекращающихся обстрелов и бомбардировок города российскими оккупантами погибли более 20 тысяч мирных жителей.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал городской глава Вадим Бойченко.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру — более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, а это женщины и дети, к сожалению, погибли", — сказал Бойченко.

По его словам в городе до сих пор остаются еще около 100 тысяч человек, однако россияне уже вторые сутки срывают эвакуацию и не позволяют забрать людей из города.

Бойченко добавил, что жители Мариуполя умоляют о спасении, однако оккупанты продолжают над ними издеваться и не выпускают их из локаций, которые были определены для проведения эвакуационных рейсов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что украинские военные пока не имеют возможности деблокировать Мариуполь силовым путем.

Вместе с тем он отметил, что если убийства жителей города продолжатся, то это поставит точку на любых дальнейших переговорах с россией.