"Дітей поклали один на одного. Укрили ковдрою. І все": лікар поділився важкою історією роботи у Маріуполі

Лікарі продовжували працювати практично цілодобово в холоді та під обстрілами

Навіть після початку обстрілу Маріуполя місцеві лікарі продовжували рятувати життя українців, справляючись із нелюдськими навантаженнями та величезною кількістю постраждалих через дії окупантів. Проте багатьом із них допомогти не вдалося.

Своєю історією в інтерв’ю виданню "Свої" поділився лікар-анестезіолог Маріупольської лікарні №4 Андрій Сербін, який залишався на своєму робочому місці з дня початку вторгнення, 24 лютого, та до 21 березня.

Він каже, що серед постраждалих було багато дітей, а декого з них привозили вже мертвими.

"Було ще гірше, коли діти надходили до нас живими, а ми нічим не могли допомогти", — сказав він.

Він пояснив, що у лікарнях є таке поняття, як "тріаж", тобто сортування пацієнтів. Деяким із них допомога не надається, оскільки вони вже перебувають в агонії або не переживуть оперативного втручання.

"Вважається неправильним займатися ними в першу чергу, оскільки хтось з тяжкою травмою, але з великими шансами вижити може не отримати медичну допомогу і померти", — сказав Сербін і додав, що приймати рішення про те, кому допомагати, а кому ні, було тяжко.

Він розповів, що одного разу сім’я з мами, бабусі та однорічної дитини вийшли на вулицю після обстрілу у двір, щоб приготувати їжу і в цей момент по ним прилетів ще один снаряд.

Всі троє отримали травми голови, але мамі пощастило отримати лише подряпини. А ось дитині уламок прошив череп наскрізь, але якимось дивом він залишався ще живим, коли потрапив до відділення.

"Вміст черепа був зовні. Мати, звичайно, відмовлялася розуміти, що шансів немає. Ми знеболили дитину. На жаль, на цьому наша допомога закінчилася. Через 15 хвилин після вступу до лікарні однорічна дитина померла", — сказав він.

Також він розповів, як до них надійшли двоє дітей віком 10 та 16 років із тяжкими травмами голови. Лікар каже, що їм допомогти було неможливо.

"Лише знеболили. Поклали один на одного. Укрили ковдрою. І все", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що в місті вже загинуло понад 20 тисяч мирних жителів, а тим часом у мережі з’являються нові супутникові знімки, на яких видно нові місця масових поховань убитих росіянами українців.