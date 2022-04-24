"Люди благають про порятунок": мер Маріуполя озвучив цифру загиблих у місті

У місті ще лишається близько 100 тисяч людей

Під час облоги Маріуполя через безперервний обстріл і бомбардування міста російськими окупантами загинули понад 20 тисяч мирних жителів.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів міський голова Вадим Бойченко.

"Ми вже сьогодні маємо сумну цифру — понад 20 тисяч місцевого населення, наших мирних жителів, а це жінки та діти, на жаль, загинули", — сказав Бойченко.

За його словами, у місті досі залишаються ще близько 100 тисяч людей, проте росіяни вже другу добу зривають евакуацію і не дозволяють забрати людей із міста.

Бойченко додав, що жителі Маріуполя благають про порятунок, проте окупанти продовжують знущатися і не випускають їх з локацій, які були визначені для проведення евакуаційних рейсів.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції повідомив, що українські військові поки що не мають можливості деблокувати Маріуполь силовим шляхом.

Водночас він зазначив, що якщо вбивства мешканців міста продовжаться, то це поставить крапку на будь-яких подальших переговорах із росією.