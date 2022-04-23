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Чи готова Україна на військову деблокаду Маріуполя: Зеленський відповів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 квітня 2022, 20:49
Володимир Зеленський

Глава держави каже, що наша країна має повне моральне право зняти облогу Маріуполя військовим шляхом, але поки що до цього не готова.

Україна поки що не готова зняти облогу з Маріуполя військовим шляхом, і українські захисники на "Азовсталі" це розуміють.

Про це розповів під час спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський.

"У нас є повне моральне право на військову деблокаду Маріуполя. Чи готові ми зараз до цього? Ні. Хлопці, які зараз перебувають на Азовсталі, розуміють це", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський заявив, що якщо росіяни знищать українців у Маріуполі, а також якщо не відмовляться від планів створення т.зв. "ХНР", це поставить крапку на будь-яких подальших переговорах з росією.

Нагадаємо, за словами мера міста Вадима Бойченка, зараз у Маріуполі спостерігається критична ситуація з медикаментами, водою та їжею, це може призвести до того, що ще близько 15 тисяч літніх або хворих людей можуть померти найближчим часом.

Водночас неподалік міста останнім часом знаходять все нові місця масових поховань. Так, наприклад, біля Мангуша було знайдено траншею завдовжки понад 300 метрів. При цьому, мабуть, ховати там людей уже почали.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Володимир Зеленський
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