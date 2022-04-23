Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський назвав чітку умову

Україна може зупинити переговори з росією

Президент України Володимир Зеленський розповів, що якщо окупанти вб’ють українців у Маріуполі, то на переговорах з росією можна поставити крапку.

Про це він сказав під час виступу перед журналістами у суботу, 23 квітня.

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з будь-яких переговорів", — сказав він.

Зеленський наголосив, що в такому разі дипломатичного завершення війни не буде.

За його словами, українська розвідка продовжує працювати і тому Київ добре поінформований про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, окупанти хочуть провести на початку травня т.зв. "референдум" в окупованому Херсоні та таким чином оголосити про створення нової квазідержавної освіти на території України.

Щодо Маріуполя, то там ситуація з кожним днем стає дедалі гіршою, а біля міста знаходять все нові масові поховання. За словами міського голови Вадима Бойченка, у Маріуполі критична ситуація з водою, їжею та медикаментами, що може призвести до того, що ще близько 15 тисяч літніх чи хворих мешканців міста можуть померти найближчим часом.