Окупанти хочуть створити "ХНР": стали відомі терміни проведення "референдуму"

Окупанти хочуть створити "ХНР" вже на початку травня.

У Херсоні російські окупаційні війська не залишають ідеї створення т.зв. "ХНР" використавши для цього схему із псевдореферендумом, як це було у 2014 році у Донецьку та Луганську.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у своєму Фейсбуку.

"Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР"", — написала вона.

Вона зазначила, що місцеві очевидці повідомили, що для цих цілей у друкарні Нової Каховки вже почали друкувати "бюлетені", хоча всі протоколи, найімовірніше, будуть підготовлені заздалегідь та привезені до облцентру.

За інформацією Денисової, проведення "референдуму" має відбуватися з 1 по 10 травня, у цей час місто перекриють на в’їзд та виїзд, а також відключать весь зв’язок.

Вона також наголосила, що реалізувати свої задуми окупантам буде важко, оскільки люди у місті продовжують виходити на проукраїнські мітинги, попри те, що росіяни регулярно їх розганяють із застосуванням силовиків та бойової зброї.

Як повідомлялося раніше, окупанти розпочали терор жителів Херсона та інших непідконтрольних міст на Півдні України. Зокрема масово почали зникати представники українських ЗМІ та активісти. А пізніше стало відомо, що в місті з’явився концтабір, створений по прикладу донецької "Ізоляції".