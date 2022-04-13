В окупованому Херсоні з'явився концтабір за прикладом донецької "Ізоляції"

Окупанти затримали щонайменше 137 осіб.

Херсон, де російські окупанти влаштували "тихий терор", опинився на межі гуманітарної катастрофи, адже загарбники не дають доставити у місто гуманітарну допомогу. Крім того, у місті з'явився аналог донецької "Ізоляції".

Про це у середу, 13 квітня, повідомила омбудсмен Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

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За словами омбудсмена, у Херсонській області 106 населених пунктів залишилися без електроенергії. У містах та селах стає все менше продуктів та ліків, а російські окупанти й при такій ситуації забирають у населення останнє.

Днями російські військові взагалі захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Ворожі солдати забрали звідти ліки, дитяче харчування та навіть памперси.

Громадян, які відверто підтримують Україну, викрадають та тримають у заручниках. За інформацією обласної прокуратури, зараз у заручних перебувають 137 осіб, серед яких 4 журналісти.

Також стало відомо, що у Херсоні з'явився аналог донецької в'язниці "Ізоляція", де катують людей, які чинять супротив окупаційному режиму.

"Ізоляція" — незаконна катівня, яку російські військові облаштували у 2014 році у самому центрі Донецька. Через неї пройшли близько 3500 осіб, із них 1600 – цивільні. За словами свідків, в’язниця відрізнялася суворими правилами тримання під вартою, які самі собою були засобом тортур. З ув’язнених постійно знущалися, як фізично, так і морально. Під час тортур використовували електрострум; в’язнів били і змушували стояти годинами або цілодобово з піднятими руками біля стіни; імітували розстріли. Також на території об’єкту тренуються бойовики "ДНР" та функціонує склад військової техніки та зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 квітня російські окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною. У постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення спостерігалися такі симптоми: гіперемія обличчя, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей. Відео з постраждалими показали у мережі. Про можливість застосування хімічної зброї в Маріуполі безпосередньо заявляли в російських ЗМІ представники окупаційних властей ОРДЛО.