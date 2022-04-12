"Азов" показав відео з постраждалими від невідомої речовини у Маріуполі

Основні симптоми, що спостерігаються у постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей

Полк "Азов" показав відео з постраждалими від отруєння невідомою речовиною у Маріуполі після інформації про те, що у місті використовували хімічну зброю.

Відео опубліковано в їхньому офіційному Телеграм-каналі.

Як повідомляється, постраждалі внаслідок поширення ворогом отруйної речовини невідомого походження у Маріуполі перебувають у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб із речовиною був мінімальним, адже епіцентр поразки знаходився на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче знаходилися військовослужбовці.

На відео "Азова" знято військовослужбовця, який перебуває у задовільному стані. Двоє інших – під постійним наглядом лікарів. Серед постраждалих громадянських найгірший стан — у літньої жінки.

Основні симптоми, що спостерігаються у постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей.

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Поки що відомо, що ворогом були застосовані отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої ​​дії. Втім, через знаходження у повній блокаді їхній токсикологічний аналіз неможливий. Водночас основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння.

Зазначимо, що одним із варіантів зброї, яка могла бути застосована в Маріуполі, було названо отруйний газ зарин. "Телеграф" розповідав, як варто поводитися, якщо присутня ймовірність отруєння саме цією речовиною.