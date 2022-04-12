Загроза хімічної атаки: що робити, якщо окупанти застосують зарін

Що робити у разі застосування росіянами зарину проти України

Західна розвідка не виключає ймовірності того, що окупаційні російські війська, які вторглися в Україну, можуть застосувати проти населення хімічну зброю. МОЗ уже давало інструкцію про те, що робити у разі отруєння хлором, аміаком та низкою інших отруйних речовин, однак варто нагадати, що в Сирії російські військові також не гидували застосуванням зарину.

Примітно, що в Центрі протидії дезінформації при РНБО наприкінці березня попереджали, що з’явилися відомості про те, що російським офіцерам давали ін’єкцію антидоту, а командуванню взагалі надали ампули з атропіном, проте тоді не виключалося, що це могло бути частиною інформаційно-психологічної операції проти українців. "Телеграф" же вирішив нагадати читачам про те, що таке зарін і що робити, якщо окупанти все ж таки зважаться на його застосування.

Що таке зарін

Зарин це фосфорорганічна бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії, яка є рідиною без кольору і запаху.

Речовина є вкрай отруйною і може вбити людину навіть від попадання невеликої краплі на шкіру. Крім того, небезпеку становлять також його випаровування.

Як дізнатися про хімічну атаку

Після виявлення факту хімічної атаки спрацюють сирени, які сигналізують про повітряні тривоги. Якщо ви чуєте один гудок короткий, а другий довгий, це попередження про хіматаку.

Також варто розуміти, що зарін доставляється до цілі ракетами чи артилерійськими снарядами. Проте вони вибухають не так "гучно", як інші, оскільки їхня задача розбризкати зарін у вигляді аерозолю, а не заподіяти руйнування вибухом.

Про хімічну атаку може свідчити масова загибель дрібної живності довкола. Оскільки їхня вага менша, то їм для смерті буде достатньо меншої концентрації отруйної речовини.

Симптоми

Перша ознака, яка майже завжди проявляється – це міоз, звуження зіниць.

Також про отруєння може свідчити посмикування м’язів у місцях потрапляння зарину, загальна млявість, сльозотеча та підвищене слиновиділення.

Симптоми важкого отруєння — втрата свідомості, піна з рота та смерть.

Захист

Зарін дуже токсична речовина, а тому незахищена людина в епіцентрі атаки шансів вижити не має.

Ідеальним варіантом буде сховатися в бомбосховищі із системою фільтрації повітря або метрополітені. У квартирі варто щільно закрити двері та вікна, загерметизувати всі щілини та вимкнути кондиціонер. Тобто позбавити аерозолю можливості потрапити до приміщення.

Варто пам’ятати, що пари заріну важчі за повітря, тому квартири на верхніх поверхах безпечніші в цьому плані.

Антидотами до зарину є атропін та діазепам. У разі легких симптомів отруєння варто зняти одяг та скласти його в пакет там, де до нього не зможуть дістатися тварини та інші люди. Тіло та обличчя варто промити великою кількістю води з милом.

У разі важких симптомів негайно викликайте лікарів.

Як повідомлялося раніше, за попередніми даними, окупанти в Маріуполі застосували невідому отруйну речовину проти військових та цивільних.