Угроза химической атаки: что делать, если оккупанты применят зарин

Что делать в случае применения россиянами зарина против Украины

Западная разведка не исключает вероятности того, что оккупационные российские войска, которые вторглись в Украину могут применить против населения химическое оружие. Минздрав уже давал инструкцию о том, что делать в случае отравления хлором, аммиаком и рядом других отравляющих веществ, однако стоит напомнить, что в Сирии российские военные также не брезговали применением зарина.

Примечательно, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО в конце марта предупреждали, что появились сведения о том, что российским офицерам давали инъекцию антидота, а командованию и вовсе предоставили ампулы с атропином, однако тогда не исключалось, что это могло быть частью информационно-психологической операции против украинцев. "Телеграф" же решил напомнить читателям о том, что такое зарин и что делать, если оккупанты все таки решатся на его применение.

Что такое зарин

Зарин это фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое представляет собой жидкость без цвета и запаха.

Вещество является крайне ядовитым и может убить человека даже от попадания небольшой капли на кожу. Кроме того, опасность представляют также его испарения.

Как узнать о химической атаке

После обнаружения факта химической атаки сработают сирены, которые сигнализируют о воздушных тревогах. Если вы слышите один гудок короткий, а второй длинный, то это предупреждение о химатаке.

Также стоит понимать, что зарин доставляется к цели ракетами или артиллерийскими снарядами. Однако они взрываются не так "громко", как другие, поскольку их цель разбрызгать зарин в виде аэрозоля, а не причинить разрушения взрывом.

О химической атаке может свидетельствовать массовая гибель мелкой живности вокруг. Поскольку их вес меньше, то им для смерти будет достаточно меньшей концентрации отравляющего вещества.

Симптомы

Первый признак, который почти всегда проявляется – это миоз, сужение зрачков.

Также об отравлении может свидетельствовать подергивание мышц в местах попадания зарина, общая вялость, слезотечение и повышенное слюноотделение. Симптомы тяжелого отравления — потеря сознания, пена изо рта и смерть.

Защита

Зарин очень токсичное вещество, а потому у незащищенного человека в эпицентре атаки шансов выжить нет.

Идеальным вариантом будет укрыться в бомбоубежище с системой фильтрации воздуха или метрополитене. В квартире стоит плотно закрыть двери и окна, загерметизировать все щели и выключить кондиционер. То есть лишить аэрозоля возможности попасть внутрь помещения.

Стоит помнить, что испарения зарина тяжелее воздуха, потому квартиры на верхних этажах более безопасны в этом плане.

Антидотами к зарину являются атропин и диазепам. В случае легких симптомов отравления стоит снять одежду и сложить ее в пакет там, где к ней не смогут добраться животные и другие люди. Тело и особенно лицо стоит промыть большим количеством воды с мылом.

В случае тяжелых симптомов — немедля вызывайте врачей.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, оккупанты в Мариуполе применили неизвестное ядовитое вещество против военных и гражданских.