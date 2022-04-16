Оккупанты хотят создать "ХНР": стали известны сроки проведения "референдума"
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Оккупанты хотят создать "ХНР" уже в начале мая.
В Херсоне российские оккупационные войска не оставляют идеи о создании т.н. "ХНР" использовав для этого схему с псевдореферендумом, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Фейсбук.
"Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР", — написала она.
Она отметила, что местные очевидцы сообщили, что для этих целей в типографии Новой Каховки уже начали печатать "бюллетени", хотя все протоколы, скорее всего, будут подготовлены заранее и привезены в облцентр.
По информации Денисовой, проведение "референдума" должно проходить с 1 по 10 мая, в это время город перекроют на въезд и выезд, а также отключить всю связь.
Она также подчеркнула, что реализовать свои задумки оккупантам будет тяжело, поскольку люди в городе продолжают выходить на проукраинские митинги несмотря на то, что россияне регулярно их разгоняют с применением силовиков и боевого оружия.
Как сообщалось ранее, оккупанты приступили к террору жителей Херсона и других неподконтрольных городов на Юге Украины. В частности массово начали исчезать представители украинских СМИ и активисты. А позже стало известно, что в городе появился концлагерь, созданный по примеру донецкой "Изоляции".